Vladař poprvé ochutnal NHL. Střídal Haláka, debaklu nezabránil

Bostonský gólman Dan Vladař v noci poprvé naskočil do zápasu nejlepší hokejové ligy světa. Třiadvacetiletý rodák z Prahy to neměl hned na úvod vůbec jednoduché, musel totiž naskočit do rozjetého utkání.

Poté, co z rodinných důvodů opustila bublinu v Torontu brankářská jednička Bruins Tuukka Rask bylo jasné, že pozici dvojky za Jaroslavem Halákem zaujme mladý Dan Vladař, který podával velmi spolehlivé výkony na farmě v Providence.

Kladenský odchovanec se tak výrazně přiblížil svému prvnímu startu v National Hockey League.

Dočkal se ho. Asi za jiných okoloností, než o něm snil, ale starty na této úrovni se počítají. Vladař se stal prvním maskovaným mužem v historii bostonské organizace, který si svůj debut odbyl ve vyřazovací části.

Nebylo to ale nic jednoduchého. Bruins by nejraději na třetí střetnutí s Tampou zapomněli, vždyť na konci utkání svítil na ukazateli skóre výsledek 7:1 ve prospěch Lightning.

Rodák z Prahy naskočil do hry ve 32. minutě, kdy mezi třemi tyčemi vystřídal slovenského kolegu Jaroslava Haláka. Ten inkasoval čtyři branky, ani nový impuls však mužstvu nepomohl a za Vladařova záda spadly do konce zápasu ještě další tři puky.

Naděje Bruins dokázala zlikvidovat první tři pokusy Bolts, následně však poprvé inkasovala po samostatném úniku Braydena Pointa. Třiadvacetiletý brankář nakonec zapsal dvanáct zásahů.

„Poslouchejte, byla to situace, ve které jsme si řekli, že pokud budeme Dana potřebovat, tak tohle možná bude lepší cesta, jak mu dát okusit trochu práce. Méně pozornosti na Jara, dát mu pauzu a podívat se na Vladdyho,“ vysvětluje střídání trenér Bruce Cassidy.

„Jsem rád, že dostal šanci chytat. Nepřál jsem si, že za takových okolností, ale takhle to je a něco odchytal,“ dodává lodivod Medvědů.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+