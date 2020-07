Všechno zlé je pro něco dobré, aneb jak Clarkson pomohl Leafs

Když před fanoušky Maple Leafs vyslovíte slovní spojení Toronto a David Clarkson, pravděpodobně jim přejde mráz po zádech. V roce 2013 ho kanadská organizace podepisovala s velkou slávou, nicméně už po pár měsících se vědělo, že šlo o jeden z nejhorších podpisů vůbec. Clarkson však přeci jenom Torontu svým způsobem pomohl.

Pojďme ale pěkně popořadě. David Clarkson byl v létě 2013 horkým zbožím. Tehdy devětadvacetiletý útočník měl za sebou parádní období, sezonu předtím dosáhl na metu třiceti branek a v půlroce, který následoval po výluce, dal pak dalších patnáct. Kromě toho byl také znám díky své tvrdosti a zarputilosti.

Byl to prostě komplexní hokejista. Takový, který se na trhu s vo lnými hráči vždy vyjímá. Hokejová bomba pak vybouchla pět dní po otevření trhu. Clarkson podepsal s Leafs na sedm let a 5,25 milionů dolarů ročně. Jednoduše řečeno, dostal obří smlouvu, navíc od týmu, který vždy miloval a bylo jeho snem v jeho dresu hrát.

Upřímně řečeno, obavy z takové smlouvy bez problémů předčilo nadšení fanoušků Toronta, kteří v něm viděli spasitele týmu. Velký tlak na něj byl vyvinut také od kanadských médií. Jedny torontské noviny měly dokonce na obálce Clarksona upraveného do podoby legendy Leafs Wendela Clarka.

A když se blížil start sezony, bylo pochopitelné, že zraky jsou upřeny jenom na jednu osobu.

Povedený start? Ale jděte. V jednom z přípravných zápasů si na hvězdu Toronta Phila Kessela vyšlápl bijec John Scott a Clarkson se rozhodl spoluhráče zastat. Výsledek? Stopka na deset zápasů. Ve své první sezoně zmeškal kvůli zranění dalších deset utkání, v dalších dvou pak chyběl opět po zásahu disciplinární komise. Svoji první sezonu v Maple Leafs tak Clarkson zakončil s bilancí 5+6 v 60 zápasech.

Zde už se dostáváme k prvnímu bodu, kdy Clarkson jaksi pomohl. Kdyby hrál lépe a naplnil by očekávání, jeho tým by byl určitě lepší, tím pádem by na draftu nevybíral už osmý a nyní by neměl Williama Nylandera.

Kromě toho tragická sezona 13/14 zapříčinila také velkou obměnu v managementu Maple Leafs. Pakovali se Dave Nonis, tehdejší generální manažer, a Randy Carlye, tehdy trenér. Místo nich do organizace nastoupili Brendan Shanahan, Kyle Dubas, Lou Lamoriello a Mike Babcock.

Díky tomu si Maple Leafs mimo jiné uvědomili, že není ostudou projít si přestavbou a je konečně čas na to, aby přišla. A výsledky můžeme vidět v posledních letech. Toronto patří mezi nejzábavnější týmy NHL a až trochu dospěje a zaplní poslední mezírky v týmu, bude pravým konkurentem na Stanley Cup.

A co Clarkson? Toronto ho v půlce sezony 14/15 dokázalo vyměnit do Columbusu, kde však za rok a půl odehrál pouze 26 utkání. Jeho kontrakt pak Blue Jackets vyměnili do Vegas, odkud putoval loni v létě zpátky do Toronta, které tehdy mělo trable s platovým stropem. Clarkson se hodil, jelikož ho Leafs mohli umístit na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. V NHL už Davida Clarksona ale s největší pravděpodobností hrát nikdy neuvidíme.

