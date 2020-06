Vstříc dalšímu úspěchu. Pittsburgh ve vyřazovací části ukáže na Murrayho

Tučňáci z Pittsburghu nechybí mezi čtyřiadvaceti mužstvy, která si po skončení vynucené pauzy zahrají play-off. Mezi třemi tyčemi mají Pens příjemné starosti, mají totiž z čeho vybírat. Na koho nakonec ukáží?

Tristan Jarry; nebo Matt Murray?

První jmenovaný má za sebou povedenou základní část. Jarry odchytal třiatřicet duelů, z nichž vzešel s 92,1% úspěšností zákroků a průměrem 2,43 inkasované branky na zápas. Svými výkony si dokonce řekl o pozvánku na All-Star Game.

Jeho brankářský kolega však nabízí mužstvu daleko více zkušeností, přestože je jen o rok starší.

Murray se může pochlubit v šestadvaceti letech již dvěma prsteny pro vítěze Stanleyova poháru – s Tučňáky slavil v letech 2016 a 2017. (Letos však skončil těsně pod hranicí 90% úspěšnosti zásahů.)

Právě předchozí úspěchy hrají do karet Kanaďanovi s nizozemskými kořeny. I letos by totiž měl vyrazit vstříc nejcennější trofeji v pozici týmové jedničky.

„Máme od Matta extrémně vysoká očekávání. Ukázal schopnost hrát nejlépe, když je v sázce to největší. Nedokážu si vybavit lepší vlastnost pro sportovce,“ chválí svého svěřence trenér Mike Sullivan.

Pakliže by trenérský štáb nakonec ukázal na Jarryho, chybu také neudělá. Talentovaný gólman letos dokonce v jednu chvíli vytlačil konkurenta z pozice jedničky. Murray si však získal důvěru zpět po přesvědčivé druhé polovině sezony.

„Mohli jste vidět, že Matt chytal lépe ve druhé části sezony. Ukázal, že mnohokrát je lepším gólmanem ve druhé polovině ročníku a v bojích o Stanley Cup. Je to dobrý brankář pro tuto soutěž,“ dodává Sullivan

Penguins, kteří skončili ve Východní konferenci na pátém místě, se v kvalifikačním kole potkají s Montrealem Canadiens.

A právě proti Habs by měl dle slov generálního manažera startovat Matt Murray. „Podle mě on (Murray) bude ten gólman. Je to kluk, který má s touto fází soutěže zkušenosti, slavil v ní velké úspěchy. Navíc začínal chytat skvěle,“ myslí si Rutherford.

