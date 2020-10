Vstupní draft NHL 2020: Důležitá fakta, data a nejlepší dostupní hokejisté

Již dnes začíná draft mladíků do NHL. Středoevropského času se ho dočkáme v jednu hodinu ráno, zítra od pěti odpoledne poté navážou pozdější kola počínaje tím druhým. Poprvé v historii bude draft probíhat online z důvodu celosvětové pandemie koronaviru.

Akce měla proběhnout v Montrealu. Sjet se mělo všech 31 organizací s jejich předními osobnostmi, novináři a v neposlední řadě také samotní hráči. Místo toho budou všichni ve svých domovech a kancelářích. Snad s výjimkou Vegas.

Funkcionáři Golden Knights budou celou akci sledovat z ranče v Montaně, který patří vlastníkovi organizace Billymu Foleymu. „Abych byl upřímný, podle mě to bude super,“ řekl médiím generální manažer Vegas Kelly McCrimmon. „Očekáváme, že to bude poprvé a naposled, co se draft bude konat takto přes komunikační technologie. Chceme si to užít.“

Zatímco hráči budou draft sledovat u sebe v pokojích nebo restauracích, zbylých 30 organizací bude ve svých městech, ve svých kancelářích u obvyklého draftovacího stolu jako v aréně.

„Při klasickém draftu sedíte u oválného stolu a jste neustále na kameře. Máte před sebou počítače, telefony a různé dokumenty, abyste mohli draftovat. Tohle všechno jsme dopravili do všech měst, tudíž uvidíme 31 stolů ve 31 městech,“ informoval šéf přes obsahovou komunikaci v NHL Steve Mayer.

Poprvé od roku 1994 se draft nekoná o víkendu, potažmo v pátek. Původně byl na tyto dny plánován, ovšem nakonec se akce přeložila, aby pauza mezi posledním finálovým zápasem a prvním utkáním nové sezóny byla co nejmenší.

10. srpna proběhla druhá část loterie, která vynesla Rangers první celkovou volbu. Podruhé v historii organizace bude tým z New Yorku volit jako první, poprvé se tak stalo v roce 1965, tehdy draftoval Andreho Veilleuxa. Za posledních 50 let vlastnil tým volbu v první pětici pouze dvakrát. Loni z druhé pozice bral Kaapa Kakka, v roce 1999 jako čtvrtého Pavla Brendla.

Pořadí prvního kola Vstupního draftu 2020

1. New York Rangers

2. Los Angeles Kings

3. Ottawa Senators (od SJS)

4. Detroit Red Wings

5. Ottawa Senators

6. Anaheim Ducks

7. New Jersey Devils

8. Buffalo Sabres

9. Minnesota Wild

10. Winnipeg Jets

11. Nashville Predators

12. Florida Panthers

13. Carolina Hurricanes (od TOR)

14. Edmonton Oilers

15. Toronto Maple Leafs (od PIT)

16. Montreal Canadiens

17. Chicago Blackhawks

18. New Jersey Devils (od ARZ)

19. Calgary Flames

20. New Jersey Devils (od VAN přes TBL)

21. Columbus Blue Jackets

22. New York Rangers (od CAR)

23. Philadelphia Flyers

24. Washington Capitals

25. Colorado Avalanche

26. St. Louis Blues

27. Anaheim Ducks (od BOS)

28. Ottawa Senators (od NYI)

29. Vegas Golden Knights

30. Dallas Stars

31. San Jose Sharks (od TBL)

Které volby budou skutečně zajímavé?

Los Angeles

Kings druhým výběrem určí také volbu Ottawy hned po nich. Trent Mann, vedoucí amatérského skautingu Senators, prohlásil, že vezmou jednoho z dvojice Byfield – Stützle. A jednoho z nich stoprocentně vezmou také v Los Angeles.

Detroit

Steve Yzerman se nebojí experimentovat a neohlížet se na spekulace, které zavalují internet těsně před draftem. Loni vzal překvapivě Němce Seidera, letos se hodně mluví o Coleu Perfettim jako o potenciálním „překvapení“. Když se o něm ale mluví dopředu, tak to přeci není překvapení, že?

New Jersey

Devils potřebují obránce a hráče, co bude dávat góly. Nikdo ale neví, kterou z těchto variant upřednostní. Rozhodnutí tak stojí mezi Jakem Sandersonem a Alexanderem Holtzem s Jackem Quinnem.

Montreal

Marc Bergevin je nespokojený s nezájmem o jeho volbu v prvním kole draftu. Čekal větší pozornost poté, co ji nabídl ostatním týmům. Zdroje uvádí, že se mu líbí trojice Dawson Mercer, Jack Quinn, Jacob Perreault.

Philadelphia

I Flyers veřejně oznámili, že se pokouší vyměnit svou 23. volbu za střelce do svého týmu. Chuck Fletcher se ovšem zatím s nikým nedomluvil, ovšem to se může velice rychle změnit. Pokud se tak nestane, výběr Philadelphie tak nejspíše připadne na produktivní křídlo.

Yaroslav Askarov

Askarov je podle expertů nejlepší gólman na draftu od Careyho Pricee v roce 2005. Price byl draftován jako pátý v pořadí, od Askarova se čeká lehce nižší postavení. Mezi kandidáty na jeho výběr patří Ottawa, Minnesota, Nashville, Carolina a Edmonton. Nebo třeba je právě Askarov tím šokem, který opět Yzerman chystá.

Jan Myšák

Myšák je nejvýše postaveným Čechem v prognózách letošního draftu. I podle výkonů by Myšákovo jméno mělo být prvním českým, jenž bude vysloveno. Bohužel není zcela jasné, jestli se ho dočkáme už v prvním kole, po dvacáté pozici ho ale můžeme s napětím očekávat.

Nejlepší dostupní hráči pro draft 2020

(Pozn: podle experta TSN Boba McKenzieho)

Útočníci:

1. Alexis Lafreniere (Rimouski – QMJHL), levé křídlo, CAN

2. Tim Stützle (Mannheim – DEL), levé křídlo, GER

3. Quinton Byfield (Sudbury – OHL), centr, CAN

4. Cole Perfetti (Saginaw – OHL), centr, CAN

5. Lucas Raymond (Frölunda – SHL), pravé křídlo, SWE

6. Marco Rossi (Ottawa – OHL), centr, AUT

7. Alexander Holtz (Djurgårdens – SHL), levé křídlo, SWE

8. Jack Quinn (Ottawa – OHL), pravé křídlo, CAN

9. Anton Lundell (HIFK – Liiga), centr, FIN

10. Dawson Mercer (Chicoutimi – QMJHL), pravé křídlo, CAN

Obránci:

1. Jamie Drysdale (Erie – OHL), CAN

2. Jake Sanderson (USA U-18), USA

3. Kaiden Guhle (Prince Albert – WHL), CAN

4. Braden Schneider (Brandon – WHL), CAN

5. Justin Barron (Halifax – QMJHL), CAN

6. William Wallinder (Modo – Allsvenskan), SWE

7. Helge Grans (Malmö – SHL), SWE

8. Jérémie Poirier (Saint John – QMJHL), CAN

9. Tyler Kleven (USA U-18), USA

10. Ryan O’Rourke (Sault Ste. Marie – OHL), CAN

Také nhl.cz pro vás připravilo žebříčky nejlepších hráčů pro letošní draft

Harmonogram Vstupního draftu NHL 2020

První kolo : středa 7. října, 01:00 SEČ

: středa 7. října, 01:00 SEČ Druhé až sedmé kolo: středa 7. října, 17:00 SEČ

Zajímavá fakta historie draftu

Od roku 1969 se stalo pouze sedmkrát, aby tým vlastnil dvě volby v elitní pětce. Letos draftují jako třetí a pátí Senators, naposledy měli možnost takto draftovat v roce 2000 Islanders (1. Rick DiPietro, 5. Raffi Torres) a v roce 1999 Canucks (2. Daniel Sedin, 3. Henrik Sedin).

Ottawa má letos v zásobě hned 13 voleb, což je nejvíce v historii od doby úpravy draftu na sedm kol (Florida jich měla také 13 v roce 2010, New York Islanders rovněž v letech 2008 a 2006). Stejně tak má sedm voleb v prvních dvou kolech, doposud jich měla nejvíce Florida v roce 2010 (6).

Alexis Lafreniere se stane 41. Kanaďanem, co bude vybrán jako první v pořadí. Kanada tak vládne této statistice před Spojenými státy (8 jedniček), Ruskem (3), Českem (2), Švédskem (2), Švýcarskem (1) a Velkou Británií (1).

Jedničky draftu NHL za posledních deset let

2019: Vancouver, BC; Rogers Arena

Jack Hughes (New Jersey Devils) – centr USA

2018: Dallas, TX; American Airlines Center

Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres) – obránce, SWE

2017: Chicago, IL; United Center

Nico Hischier (New Jersey Devils) – centr, SWI

2016: Buffalo, NY; First Niagara Center

Auston Matthews (Toronto Maple Leafs) – centr, USA

2015: Sunrise, FL; BB&T Center

Connor McDavid (Edmonton Oilers) – centr, CAN

2014: Philadelphia, PA; Wells Fargo Center

Aaron Ekblad (Florida Panthers) – obránce, CAN

2013: Newark, NJ; Prudential Center

Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) – centr, CAN

2012: Pittsburgh, PA; Consol Energy Center

Nail Jakupov (Edmonton Oilers) – pravé křídlo, RUS

2011: St. Paul, MN; Xcel Energy Center

Ryan Nugent-Hopkins (Edmonton Oilers) – centr, CAN

2010: Los Angeles, CA; Staples Center

Taylor Hall (Edmonton Oilers) – levé křídlo, CAN

Share on Google+