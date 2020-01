Vyhazov otevřel Montgomerymu oči, nyní vstupuje do odborné léčby

10. prosince vyšla z kanceláře Stars šokující zpráva. Vedení se rozhodlo odvolat z funkce svého hlavního trenéra, Jima Montgomeryho. Pokud má tým vysoká očekávání a cíle a nedaří se mu k nim v průběhu sezóny přibližovat, je logické, že tento krok přijde. Ovšem Dallas přečkal špatný start a pohyboval se kolem třetího místa v Centrální divizi. Hledala se tedy otázka, proč se tak stalo.

A prvotní prohlášení Jima Nilla, generálního manažera organizace z Texasu, bylo hodně nekonkrétní. „Došlo k závažnému skutku neprofesionality, který je jasně v rozporu s hodnotami a standardy organizace Dallas Stars.“

Vše se zrodilo velmi rychle. Nill se o problémech Montgomeryho dozvěděl o víkendu a v úterý ráno již prováděl rošády v trenérském štábu. Do té doby asistent Montgomeryho, Rick Bowness, byl jmenován hlavním trenérem, hlavní kouč farmy, Derek Laxdal, se stal jeho asistentem a na jeho místo byl povýšen asistent Neil Graham.

Ještě ten den se musel tým seskupit a odehrát zápas proti New Jersey. První branku pod vedením Bownesse vstřelil český útočník Radek Faksa a Hvězdy nakonec vyhrály 2:0.

Nikdo o problémech trenéra nic nevěděl, a kdo věděl, ten nepověděl. Ani vlastník organizace, ani prezident se k celé situaci nevyjádřili, hráči v rozhovorech nic neujasnili. „Nevíme, co se stalo. My prostě věříme našemu vedení, že dělá správná rozhodnutí pro náš tým,“ promluvil John Klingberg.

„Vy věříte svým nadřízeným, já zase svým a podporuji je,“ projevil důvěru trenérskému štábu lídr Tyler Seguin. „Nemyslím si, že je potřeba říkat něco víc. Nepotřebuji detaily. Věřím jejich rozhodnutí a my jedeme dál.“

Jim Montgomery byl již dvakrát zadržen za jízdu v podnapilosti, ovšem tyto přestupky se datují do roku 2008, respektive 2013. Nikdo nemohl tušit, že to vyeskaluje do takovýchto rozměrů.

„Obvykle se tým zbavuje kouče, když se mu nedaří,“ konstatoval Bowness, nový hlavní trenér. „Proto nás to šokovalo o to víc.“

„Sedli jsme si všichni z vedení, měli jsme různé názory, ale nakonec jsme se shodli. Rick je u nás dlouho a odvádí dobrou práci. Domníváme se, že je to správný krok pro naši organizaci,“ odůvodnil povýšení Bownesse do přední pozice.

A až nyní se vše ujasnilo. Ovšem ne díky prohlášení Stars, nýbrž samotného Montgomeryho. Ten předložil veřejnosti otevřený dopis, ve kterém se přiznává ke svým problémům.

„Ztráta mé práce jako trenéra Dallas Stars v minulém měsíci mi otevřela oči. Zklamal jsem realizační tým, vedení organizace i hráče. Ovšem co mě mrzí nejvíce, zklamal jsem svou ženu a rodinu. Rozhodnutí organizace o mém propuštění mě donutilo se podívat do zrcadla a rozhodnout se, jestli chci pokračovat v této devastující životosprávě či se z ní dostat. Vybral jsem si tu druhou možnost. Obrátil jsem se na profesionály ve svém oboru, kteří mi pomáhali a radili mi, jak se z problémů spojených s alkoholem dostat. Nyní, za bezpodmínečné pomoci mé ženy, rodiny a mnoha blízkých přítel, činím další krok vpřed. Sám sebe jsem přihlásil do ústavního pobytového programu, kde se hodlám posunout k tomu být lepším manželem, otcem, kamarádem a trenérem – kterým jednoho dne chci zase být. Je to dlouhý proces, kterému jsem zavázán.“

„Prosím, abyste po přečtení tohoto dopisu respektovali soukromí mé rodiny. Děkuji, Monty.“

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+