Vyhoštění Sharks. Trénovat musí v Arizoně

NHL je oficiálně zpátky, avšak pro San Jose Sharks to znamená značnou komplikaci. Kvůli striktním opatřením proti koronaviru, které má oblast, kde Sharks sídlí, nemůžou trénovat na vlastním stadionu. Tréninkový kemp se uskuteční v sousední Arizoně.

Dle slov generálního manažera organizace Douga Wilsona bude tréninkový kemp v Scottsdale v sousedním státě Arizona. Letadlem jsou to ze San Jose zhruba dvě hodiny.

„Zdraví naší komunity je jednoznačně nejdůležitější věc. Je to nejpalčivější problém, který se snažíme řešit i my,“ řekl Wilson. „Věděli jsme, že existuje možnost, že budeme muset být jinde. Jsme připraveni.“

Sharks už si s předstihem zamluvili hotel a od stadionu Ice Den to budou mít jen pár kroků. Očekávaný příjezd hráčů je 30. prosince.

Wilson také doufá, že rozpis Sharks přisoudí velkou porci zápasů venku, aby byla větší šance, že své domácí zápasy Žraloci odehrají na domácím ledě.

„Máme v zásobě několik možností, kde bychom mohli hrát,“ popisoval Wilson. „Je dost možné, že několik zápasů odehrajeme na stadionu jiného týmu NHL. Dokud ale neuvidíme rozpis, je těžké mluvit o tom, kolik domácích zápasů současná situace ovlivní.“

„Našim jednoznačným cílem je dostat se zpátky do San Jose, trénovat tam a hrát doma. Pokud to bude možné, před našimi fanoušky,“ dodal.

Opatření v Santa Clara County, kde Sharks sídlí, jsou tak striktní, že je v současnosti pro Sharks téměř nemožné trénovat ve větších skupinkách. Proto padlo rozhodnutí přemístit se do Arizony.

Podobný problém řešil také klub amerického fotbalu San Francisco 49ers. Ti oznámili, že zbytek sezony odehrají rovněž v Arizoně.

„Mluvil jsem o tom s jejich generálním manažerem Johnem Lynchem. Řekl mi, co udělali dobře a co by příště udělali jinak. Získal jsem od něj hodně cenné informace,“ pochvaloval si.

Návrat do San Jose ale zůstává ve hvězdách.

„Kéž by někdo z nás měl křišťálovou kouli a věděl to,“ zažertoval. „Víme, že se vrátíme domů. Jenom nevíme, kdy to bude.“

