Výhra pro Oilers? Puljujärvi ve Finsku dospívá

Jesse Puljujärvi způsobil fanouškům i funkcionářům Oilers jednou nelehké spaní. Vypadá to ale, že se konečně stává hráčem pro NHL. Už druhým rokem válí v domovském Finsku, přesněji v barvách Karpatu. O jeho přístupu hodně vypovídá i to, že letos nosí na dresu A pro alternativního kapitána. Co vše o něm ještě víme?

Hodně nám napoví jeho současný spoluhráč Cody Kunyk, jenž dělá centra v prvním útoku Karpatu. Po své ruce tak má právě Puljujarviho.

„Miluje puk. Nejradši by ho u sebe měl pořád,“ cituje Kunyka Sportsnet. „Je pro mě radost ho svými přihrávkami hledat, protože ať už ji dám kamkoliv, tak tam je. Tak moc je rychlý.“

Zajímavé také je, že Kunyk je už od dětství velkým fanouškem právě Edmontonu Oilers. Kdyby tak pro kanadský tým pomohl vychovat Puljujarviho, byl by štěstím bez sebe.

„Půjde do týmu, který jsem jako malý sledoval. Jsem pyšný na to, že můžu říct, že jsem s ním hrál,“ usmíval se Kunyk.

Ten to mimochodem zkoušel v NHL, nicméně na svém kontě má jediný zápas, a to v barvách Tampy Bay. Už několik let je usazený ve Finsku, kde sbírá body jako na běžícím páse.

„Jesse loni podepsal v Karpatu. Já byl tehdy v jiném týmu a první zápas jsme hráli právě proti nim. V dresu Oilers jsem ho neviděl, takže když stál proti mně na ledě, nemohl jsem uvěřit tomu, jak velký byl,“ vzpomíná Kunyk.

„Hrát s ním je jednoduše paráda. Strašně maká, pořád. Má na sebe opravdu velká očekávání, je na sebe přísný. Pokud mu nějaký zápas nevyjde, bude posledním, kdo ten večer odejde z ledu. Záleží mu na tom, hokej miluje,“ rozptyluje jakékoliv debaty o jeho přístupu Kunyk.

Právě jeho přístup byl jedním z údajných problémů, proč to v Oilers nevyšlo. To, že se ve Finsku snaží, je však velice povzbudivé, a to hlavně pro vedení Edmontonu.

„Naši trenéři jsou na něj hodně tvrdí. Ví, že ho připravují pro NHL. Vím, že až se tam vrátí, chce udělat dobrý dojem,“ dodal Kunyk.

Oilers s Puljujarvim rozhodně počítají. Letos podepsal dvouletý kontrakt, během kterého se ukáže, jestli na to v NHL opravdu má. Kunyk o tom nepochybuje.

„Nepochybuji o tom, že se prosadí. Možná to nebude tak rychle, jak by každý chtěl, ale nevidím důvod, proč by NHL nemohl hrát,“ zakončil sebejistě Kunyk.

