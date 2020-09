Výměna Puljujärviho do Detroitu by měla smysl

Bezprecedentní současná situace, která snížila předpokládaný nárůst platového stropu pro nadcházející sezónu o 1,5 milionů na 81,5 milionů dolarů, bude nejspíše příčinou několika překvapivých rozhodnutí.

Celá řada týmů má nebo v blízké budoucnosti bude mít problém s naditým mzdovým rozpočtem, který budou muset vměstnat pod platový strop. Kromě třeba takového Toronta nebo Tampy Bay budou každý dolar počítat i Oilers. Tamní generální manažer Ken Holland bude muset dělat velmi uvážlivé kroky, aby zachoval kostru mužstva.

Oproti tomu například Detroit Red Wings jsou v mnohem příznivější pozici. Kromě čtyř výběrů do 54. volby letošního draftu disponují též komfortním zhruba 35 milionovým polštářem do platového stropu.

Obchod Edmontonu s Rudými křídly se tak přímo nabízí. A jak již bylo zmíněno, může se jednat o byznys s kategorie těch překvapivých.

Ve hře je totiž Jesse Puljujärvi - celková čtyřka vstupního draftu 2016. Dvaadvacetiletý útočník odehrál poslední sezónu ve Finsku, kde měl v mateřském Kärpät Oulu bilanci takřka bodu na zápas. Předtím ve 139 utkáních v NHL zaznamenal 39 bodů (17+20). Pro vedení Naftařů musí být frustrující vědomí, že v témže draftu, kdy ukázali na v současnosti trucujícího Puljujärviho, byli jejich divizními soupeři voleni Matthew Tkachuk (6. celkově) nebo Clayton Keller (7. celkově).

Ačkoliv v minulých dnech byl z edmontonského tábora hlášen určitý posun v jednáních, kdy se GM Holland nechal slyšet, že má o návrat finského forwarda enormní zájem, čas od času je jeho jméno zmíněno i napříč ligovým spektrem. Minulý týden uvedl uznávaný novinář Elliotte Friedman, že se Puljujärvi těší pozornosti Columbusu, což by bylo poněkud ironické, neboť právě na draftu 2016 volili Blue Jackets jako celkově třetí v pořadí.

Nyní je údajně evidován zájem Detroitu.

Jak by se Jesse Puljujärvi hodil Rudým Křídlům?

To je nebetyčná otázka…

Red Wings mají na soupisce spoustu místa a možností, kam mladého Fina zařadit. Jak uvedl Bob Stauffer, rozhlasový analytik Oilers, vše závisí na jeho přístupu. Buď může podepsat s Edmontonem a ze třetí formace se může posouvat v klubové hierarchii výš s vidinou, že působí v týmu, který má vysoké šance na zisk Stanley Cupu, nebo může být vyměněn kupříkladu právě do Detroitu, kde jsou šance na zisk ligových šampionů sice podstatně nižší, ale role v týmu a herní vytížení by odpovídalo jeho požadavkům.

Neexistuje žádný důvod, proč by se Red Wings neměli snažit Puljujärviho získat ať už do druhé nebo dokonce první formace. Byla by to pro ně příležitost přivést do organizace talentovaného a mladého hráče, což odpovídá jejich dlouhodobé vizi.

Pravděpodobnosti, že by se takový obchod mohl opravdu uskutečnit, nahrává fakt, že Holland a generální manažer Detroitu Steve Yzerman pojí společné pouto z dob, kdy oba působili v Detroitu.

Ano, přesun švédského rodáka finských rodičů do Detroitu by měl smysl. Pro obě strany

