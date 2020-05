Výměna se zdá nevyhnutelná. Musí přijít těžké rozhodnutí, říká Ruterford ohledně brankářů Pens

Zhruba před deseti dny jsme psali o brankářské situaci organizace Pittsburgh Penguins. Oběma současným gólmanům Tučňáků končí po této sezoně smlouva a vedení pravděpodobně bude muset vsadit jen na jednoho z nich. Nyní se k otázce maskovaných mužů vyjádřil generální manažer Jim Rutherford.

„No, řekl bych to takhle: pokud si necháme oba, tak budeme muset přesunout jiné hráče. Existují způsoby, jak to udělat. Ale před námi jsou velmi těžká rozhodnutí,“ řekl v úterý Rutherford pro uznávaný web The Athletic.

Abychom vás uvedli do obrazu: Tristan Jarry i Matt Murray budou po sezoně chráněnými volnými hráči a klub si i z důvodu nadcházející ekonomické krize pravděpodobně bude muset vybrat jen jednoho z nich.

Teď přichází čas na klíčovou otázku. Který z nich by to měl být? Murray je výrazným písmem podepsán pod ziskem dvou Stanley Cupů, v posledních dvou letech ale chytá průměrně. Jarry si pozici druhého gólmana vybojoval na konci září, v průběhu listopadu ale svého o rok staršího kolegu z branky vystrnadil a dotáhl to až na All-Star Game.

„Byl naším nejlepším brankářem na několika posledních kempech, takže jsme věděli, že je dobrý. Pravda je, že chytal lépe a předváděl ještě konzistentnější výkony, než jsme čekali,“ přiznal Rutherford.

Do vyřazovací části by podle řady expertů přesto jako jednička vstupoval Murray, jehož forma každým rokem graduje právě v play off. Stejný názor sdílí i generální manažer Pittsburghu. „Podle mě by to byl on. Je to zkušený kluk, který měl v play off hodně úspěchů. A navíc začínal hrát opravdu dobře,“ zmínil jednasedmdesátiletý funkcionář.

Situace se zdá dosti podobná té z roku 2017, kdy Murray připravil o místo klubovou legendu Marca-Andrého Fleuryho. „Nechat ho jít bylo opravdu těžké,“ připustil Rutherford. „Rád bych je udržel oba. Oba byli skvělí brankáři. Ale s Fleuryho platem to bylo příliš těžké, aniž by to narušilo zbytek týmu. A může se to opakovat. Platový strop nepůjde nahoru. Musí přijít těžké rozhodnutí.“

Právě výše platového stropu je pro další kroky rozhodující. V tuto chvíli nelze přesně říct, na jaké hodnotě se příští rok zastaví. Může se stát, že zůstane stejný, ve hře je ale i varianta, že půjde dolů. „Víme tolik, že rozhodně nebude stoupat,“ potvrdil Rutherford.

Pittsburgh má podle serveru Capfriendly pod platovým stropem k dispozici jen necelých 800 tisíc dolarů. Řadě hráčů přitom po sezoně končí současný kontrakt, mezi ně patří i Justin Schultz, Conor Sheary nebo Jared McCann.

Na koho z dvojice Matt Murray – Tristan Jarry klub vsadí?

