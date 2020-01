Vymění Flyers Shaynea Gostisbeherea, aby získali posilu do ofenzivy?

Philadelphia Flyers usilovně bojují o účast v play-off, před přestávkou pro Utkání hvězd NHL 2020 měli také velmi dobrou formu. A to navzdory tomu, že jim chyběl kvůli zranění obránce Shayne Gostisbehere...

A právě zmiňovaný hokejista by mohl sehrát důležitou roli, co se blížící se Uzávěrky přestupů NHL 2020 týče.

Spekuluje se totiž o tom, že Flyers vymění Shaynea Gostisbeherea, za účelem získat posilu do ofenzivy. Dává to i docela smysl.

Výše jste už jistě postřehli zmínku o tom, že Gostisbehere byl mimo hru. Zdravotní trable si přivodil konkrétně 7. ledna, kdy se Philadelphia představila na kluzišti divizního soupeře, Carolina Hurricanes (prohra 4:5 v prodloužení).

Z utkání zde odstoupil kvůli zranění levého kolene, které si následně vyžádalo 14. ledna artroskopickou operaci. Doba rekonvalescence se jinak odhadovala zhruba na tři týdny, návrat muže se tedy očekává již brzy.

Od té doby ale měli Flyers sedm zápasů a zaznamenali v nich bilanci 5-2-0. Takže absence Gostisbeherea nebyla de facto vůbec znát.

Aby Philadelphia zvýšila své šance na postup do play-off, měla by posílit ofenzivu. Nepočítáme-li nájezdy, za 50 zápasů vstřelila 153 branek, v lize to znamená průměr.

Pokud na výměnu Gostisbeherea skutečně dojde, protihodnotou se mohou stát třeba útočníci Mikael Granlund, Chris Kreider, Tyler Toffoli, Jason Zucker. (pochopitelně vždy jen jeden z nich – pozn. redaktora)

Flyers se ale klidně odhodlají v případě hokejisty i k obchodu, kdy obratem obdrží volbu v draftu. Uvolnili by si tak místo pod platovým stropem.

Gostisbehereovi běží třetí rok z šestileté smlouvy na celkem 27 milionů dolarů, kterou podepsal s Philadelphií 9. června 2017. Působí zde celou svoji kariéru, tedy šestým rokem.

Gostisbehere, šestadvacetiletý Američan, odehrál v letošní sezoně zatím 40 zápasů, přičemž v nich vstřelil pět gólů a zapsal celkem 12 kanadských bodů.

Flyers jsou potom nyní v tabulce Východní konference na devátém místě (bilance 27-17-6).

Uzávěrka přestupů 2020 je na programu 24. února.

