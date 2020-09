Vytrhne Holtby trn z paty Gudase? Chystá se na volný trh. A co Vaněček?

Šest milionů a 100 tisíc k tomu. Touto částkou bude vedení Washingtonu při posezonních vyjednáváních disponovat, pakliže se gólman Braden Holtby rozhodne navštívit trh s volnými hráči a poprvé v kariéře změnit dres. Jak během včerejšího dne uvedl sám generální manažer Caps Brian MacLellan, zdá se, že na zmíněný scénář opravdu dojde. Podstatná skutečnost zajímá nejen jeho samotného, ale také dvojici hladových vlků z české kotliny, Radka Gudase a Vítka Vaněčka.

V případě Gudase se ještě v průběhu základní části absolutně nepočítalo s tím, že by mohl v hlavním městě USA setrvat déle než jednu sezonu. Po jejím konci se měl totiž zařadit na seznam nechráněných volných hráčů a vyklidit pole svým dražším kolegům. Bez smlouvy byl až do půlky ledna dvorní Ovečkinův pobočník Nicklas Bäckström, který nakonec podškrábl pětiletý kontrakt s ročním platem v hodnotě 9,2 milionu dolarů, a také brankářská jednička klubu Braden Holtby.

Jenže vedení Capitals se naivně domnívalo, že svého maskovaného muže dokáže udržet. Až do minulého týdne. Holtbyho agent David Kaye generálnímu manažerovi oznámil nemilosrdný plán. Jeho klient se chystá změřit svou hodnotu na trhu volných hráčů.

Neznamená to nutně, že by Holtby už od příští sezony měl navléknout barvy jiného týmu. Ovšem pravděpodobnost takové prognózy se blíží ke stoprocentní hranici. A Gudas může jásat, tedy alespoň částečně. Najednou je tu teoretická šance udržet se v prostředí, kde zažil po odchodu z oblíbené Philadelphie minimálně v první polovině ročníku hotové vzkříšení.

Dillon hlavní překážkou v boji o smlouvu

Je tu jovšem eště jedno jméno, které vytváří českému ranaři na čele vrásky. Jen o půl roku mladší Brenden Dillon se ke Capitals přidal 18. února po přestupu ze San Jose. Od té chvíle jako by se neohrožený rodák z Prahy rozklepal strachy. Hned v dalším zápase proti Montrealu ho trenér Todd Reirden využil jen čtrnáctkrát, což bylo Gudasovo minimum v rámci celé základní části. Od příchodu konkurenta v defenzivě Caps odehrál před koronavirovou pauzou pět zápasů a odnesl si z nich čtyři mínusové body ve statistice pravdy. Na produktivitě týmu se nepodílel.

Pokud by Dillon byl pod smlouvou, třeba by vedení nad rozpačitými výkony Gudase, který v nadstavbové části dělal ve třech zápasech jen zdravého náhradníka, mávlo rukou a zkusilo mu dát další šanci. Jenže devětadvacetiletý Kanaďan kontrakt nemá, a proto také u jeho jména svítí označení neomezeně volný hráč.

„V podstatě hned po mém příchodu vedl agent s manažerem MacLellanem rozhovory o mé budoucnosti v klubu, ale to jsou důvěrné záležitosti, které bych nechtěl tahat ven,” řekl Dillon zámořským novinářům. „Jako hráč se u Caps cítím skvěle a doufám, že tady budu moci zůstat.”

Gudasova budoucnost tak závisí zejména na tom, jak se Dillon dohodne s vedením. Oba se zřejmě do současné rezervy pod platovým stropem, která činí 8,9 milionů dolarů, nevejdou. Na kontrakt totiž čeká také chráněný volný bek Jonas Siegenthaler a stejně označkovaný forvard na hraně sestavy Travis Boyd. Mezi nechráněnce spadá ještě veterán Ilja Kovalčuk, Washington pak musí myslet i na budoucí kontrakty jeho krajanů Alexe Ovečkina a Iljy Samsonova.

Hledání ostříleného barda začíná

Právě na druhém jmenovaném Rusovi by po očekávaném odchodu Holtbyho zůstala viset hlavní tíha zodpovědnosti za brankoviště Capitals. Třiadvacetiletý Samsonov letos jako nováček odchytal 23 utkání v základní části a držel se lehce nad 91 procenty úspěšnosti zásahů. Do play off pro nespecifikované zranění, které si přivodil během domácí přípravy, vůbec nezasáhl.

Jeho místo na střídačce proto obsadil český gólman Vítek Vaněček, kterému Washington nesvěřil možnost chytat ani během skupiny o umístění. V klubu zřejmě zůstane, že by ale v 24 letech a bez jediné zkušenosti v NHL doplnil Samsonova a vytvořil s ním plnohodnotný tandem, to se opravdu očekávat nedá. Caps se budou spíše poohlížet po veteránovi, který by na ruského mladíčka dohlédl, a zkusí tak napodobit symbiózu mezi Carterem Hartem a Brianem Elliotem ve Philadelphii či dřívější soužití Alexandra Georgieva a Henrika Lundqvista v New Yorku.

Také situace v brankovišti se tak zřejmě nepřímo dotkne Radka Gudase. Za maskovaného mentora budou muset Capitals vysolit nějaký ten milion, kterých v této chvíli nemají zrovna na rozdávání. A už vůbec ne pro obránce, co v play off třikrát stál.

