Vzývání Lafrenierea? Ale kdeže, oba dvanácté nasazené týmy postoupily do play-off!

V časných ranních hodinách oběhla hokejovým světem zpráva o vypadnutí hvězdného Toronta z předkola play-off na úkor houževnatého Columbusu, ještě větším překvapením jsou ale úspěchy Montrealu a Chicaga.

Oba týmy obsadily ve svých konferencích až dvanácté místo a Habs byli do předkola nasazeni jen o fous na úkor slaboučkého Buffala. Přesto se jim podařilo postoupit do bojů o Stanleyův pohár, a to na úkor McDavidova a Draisaitlova Edmontonu a Crosbyho a Malkinova Pittsburghu.

Někteří fanoušci Canadiens si před začátkem jejich série s Penguins přáli prohrát, aby byli zařazeni do draftové loterie, a získali tak 12,5% šanci na volbu supertalentovaného Alexise Lafrenierea. Výhra nad silným a zkušeným kádrem Pittsburghu je ale možná pro Montreal ještě cennější: zkušené opory jako Carey Price, Shea Weber či Brendan Gallagher uviděli, že přestavba kádru Canadiens začíná nést ovoce a mladíci jako Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi či Jonathan Drouin mohou hrát v týmu důležité role.

To samé platí i pro Blackhawks, kteří mají z 24 postupivších týmů nejnižší věkový průměr. „Pro mladé hráče je nejdůležitější zažít si atmosféru play-off,“ myslí si generální manažer Stan Bowman. „Můžete se o tom bavit, můžete to sledovat, můžete na to myslet, ale dokud si v play-off nezahrajete, nemáte vlastně tušení o tom, co to obnáší,“ dodal. „Máme tolik mladých hráčů, pro které je klíčové pochopit, jaké je to hrát v tak specifickém prostředí.“

A zdá se, že borci jako Dominik Kubalík, Kirby Dach, Alex DeBrincat, Alex Nylander, Dylan Strome či Adam Boqvist to pochopili dokonale. První jmenovaný se ve čtyřzápasové sérii blýskl šesti body (3+3) a například Dach téměř neslezl z ledu: jeho průměrný čas na ledě se během série s Edmontonem přehoupl přes 20 minut, tolik nehrál ani kapitán Jonathan Toews.

„Musím Jeremyho (hlavní trenér Colliton, pozn. red.) pochválit za to, jak letos koučoval Kirbyho. Když jsme se v listopadu rozhodli ponechat si ho v týmu a neposílat ho zpět do juniorky, doufali jsme, že bude na jaře lepším hráčem. A tak se také stalo: chodí na přesilovky, chodí na oslabení a na to, že je mu 19 let, je pro nás velice důležitý,“ přiznal Stan Bowman.

Stejně jako v případě Montrealu si fanoušci Blackhawks mohou myslet, že mít 12,5% šanci na draftování hvězdného Lafrenierea by bylo výhodnější než podstoupit v play-off sérii s vysoce favorizovaným Vegas. Bowman ale nesouhlasí: „Nevěřím v to. Jsem jeden z těch, kteří si myslí, že doufat v porážku by nám přineslo špatnou karmu.“

Uvažování šéfů Habs a Blackhawks je bezpochyby sympatické. Vyplatí se jim?

