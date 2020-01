Washington poprvé letos v akci, naváže Detroit na novoroční vítězství?

Před Silvestrem bylo k přečtení spousty názorů a rozborů zámořských odborníků s odkazem na, již v tuto chvíli, minulou dekádu, nebo-li takzvané 2010s years. Několik týmů už vstoupilo do nového desetiletí, některé však na své první představení stále čekají. V noci z pátku na sobotu bude možné sledovat pouze dvě střetnutí, o to více se však můžete těšit na sobotní podvečer, kdy v příhodném evropském čase bude hráno hned pět utkání.

01:30 Carolina Hurricanes – Washington Capitals

Větu, jak na Nový rok, tak po celý rok, zná snad úplně každý. To samé můžeme říci o domácích Hurikánech, jelikož hned 1. ledna vstoupilo mužstvo do nového roku tou správnou nohou. Na svém vlastním ledě porazili Canadiens poměrem 3:1 a drží tak pomyslnou letošní „neporazitelnost.“ Mnohem více nás však bude zajímat předminulý souboj Caroliny, kdy si to mužstvo rozdalo právě s Washingtonem. I závěr roku se pro domácí nesl v pohodovém duchu, jelikož Capitals padli v poměru 4:6. Své zaváhání by tedy jistě v noci rádi odčinili, a potvrdili tak pozici nejlepšího týmu celé soutěže.

Co se týče formy z posledních pěti soubojů, jsou na tom oba celky stejně. Capitals i Hurricanes zvítězili ve dvou případech. Druzí jmenovaní však urvali obě výhry právě v předchozích duelech, zatímco hosté čekají na výhru již třetím zápasem. Nejproduktivnějším mužem Capitals je John Carlson s 50 body (13+37). Na soupisce Caroliny disponuje nejvíce body Teuvo Teräväinen (7+33).

02:30 Dallas Stars – Detroit Red Wings

Když jsme se již zmínili o výkonech mužstev na přelomu roku, neměli bychom to samé opomenout ani zde. Dallas si připsal první utkání nejprestižnější hokejové ligy světa tohoto roku v rámci Winter Classic proti Nashvillu. Ačkoliv Stars zpočátku kvůli faulu Coreyho Perryho prohrávali o dva góly, manko se jim podařilo smazat a následně zápas dovést do vítězného konce, za konečného stavu 4:2.

Když jsem už zmiňoval pořekadlo, jak do Nového roku vstoupíš, tak bude tvůj rok vypadat, nepoukazoval jsem přímo na vítězství Detroitu v zápase se San Jose. Ačkoliv by si jistě fanoušci Rudých Křídel lepší dárek k Novému roku přát nemohli, svou formu bude Detroit ještě muset minimálně v nadcházejících zápasech potvrdit, a ukázat tak všem odborníkům, že nešlo o žádnou náhodu.

Kdo alespoň trochu sleduje dění NHL, pravděpodobně ví, kdo má lepší formu, a tím pádem i větší předpoklady k výhře. Detroit z posledních 10 utkání slavil zisk plného počtu bodů ve třech případech, Dallas ve stejném období šestkrát. Pohled do tabulky je vůči Red Wings skoro až krutý. Dallas drží se ziskem 50 bodů nyní třetí pozici v Centrální divizi, hostující celek poslední osmou příčku v té Atlantické, se ziskem 23 bodů. Nejproduktivnějším bruslařem z tábora Stars je kanadský forward Tyler Seguin (11+21). Z kabiny Red Wings hned o bod za ním figuruje Tyler Bertuzzi (15+16).

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+