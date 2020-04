Winnipeg Jets a shrnutí sezony 2019-20: Děravou obranu zachraňoval Hellebuyck

Jets v létě opustila kompletní pravá strana obrany, navíc odešel i Chiarot. Málokdo stavil tým z provincie Manitoba do role kandidáta na postup do play-off, produktivní útok a skvělý brankář ale naději na prodloužení sezóny živili do posledního zápasu.

Restart v obraně

Generální manažer Cheveldayoff věděl, že ho v létě čeká velmi obtížný, skoro až nezvladatelný úkol. Udržet tým kompletní a podepsat všechny hráče bez smlouvy bylo zcela nereálné. Prioritou totiž byly kontrakty pro Patrika Laineho a Kylea Connora. A právě na jejich úkor tým opustila většina stabilních obránců.

Jako první z týmu odešel Jacob Trouba, jenž se jako jediný z beků stěhoval prostřednictvím výměny. Netajil se tím, že ve Winnipegu nebyl spokojený, což také pramenilo v trucování s podpisem smlouvy a arbitráž. Jeho služby získali Rangers, kteří na oplátku poslali do Winnipegu Neala Pionka a Villeho Heinolu.

Spokojenější aktuálně z tohoto trejdu může být Winnipeg. Neal Pionk se stal součástí první přesilovkové formace, posbíral 45 bodů, čímž takřka zdvojnásobil svoje předchozí maximum. To Trouba se z loňských 50 zápisů propadl na 27. K tomu navrch oslnil Winnipeg mladíček Heinola, jenž se rovnou z draftu podíval do NHL, a poodkryl tak svůj potenciál. V osmizápasové štaci jednou skóroval a přidal čtyři asistence.

Z kola ven musel také Tyler Myers, který si sice působení u Jets velice pochvaloval, ovšem nedá se říct, že by si novým působištěm pohoršil. Spíše naopak. Ve Vancouveru bere o půl miliónu více, na ledě je vytěžovanější, zlepšil se i v defenzivních číslech. Kulikova s Morrowem vyměnil za Edlera s Hughesem. I co se týče spoluhráčů tedy může být spokojenější.

A aby byla pravá strana kompletní, na začátku kempu se s týmem rozloučil Dustin Byfuglien. Ze začátku to byl zraněný kotník, poté se absence odůvodnila ztracenou vášní k hokeji. Nakonec z toho byla celá sezóna u televize a rybářského prutu. Jets s Byfuglienem nepočítají ani v příští sezóně, uvidí se, zda se k hokeji vůbec ještě vrátí.

S Montrealem podepsal tříletou smlouvu Ben Chiarot, jenž s Winnipegem údajně dlouho vyjednával, ale Jets nebyli schopni nabídnout 3,5 miliónu ročně. Montreal ano. Šlo o příjmový nárůst přes dva milióny oproti předchozí smlouvě. Chiarot není žádný mág, co by s pukem vymyslel podobná kouzla jako Hughes s Makarem, ale defenzivně je velmi dobrý. Jeho ice-time navíc vzrostl ze 17 minut na 20, vedle Webera či Petryho byl velmi platný.

Cestu do KHL zvolili Joe Morrow a Bogdan Kiselevič.

Jelikož byl stále Byfuglien pod smlouvou a situace ohledně Connora a Laineho byla dlouho nejasná (a i po jejím vyjasnění), Jets neměli pod stropem příliš manévrovacího prostoru. Potřeby tak zachraňoval levný podpis Anthony Bitteta a z waiver listu stáhnutí Sbisy s Dahlströmem.

Až těsně před uzávěrkou přestupů přivedl Cheveldayoff z Ottawy Dylana DeMela, který se ukázal jako skvělou posilou na závěr sezóny. A Jets udělají všechno pro to, aby DeMela udrželi.

Fenomenální Hellebuyck vedl tým za výhrami

Sezóna je přerušena a Jets se nachází na pozici první divoké karty. Ano, mají sice odehráno o zápas/dva více než týmy kolem nich, ale šesté místo v konferenci je skutečně vynikající. Kdo by to byl řekl, že z polepené obrany, ve které zůstal jen Morrissey a kritizovaný Kulikov, bude „play-off tým“.

Na otázku, jak je to možné, je jen jedna správná odpověď.

Connor Hellebuyck.

Do brány se dostal celkem 58krát ze 71 případů, úspěšnost zákroků dostal nad 92 % a průměr obdržených branek na zápas na číslo 2,57. Oproti loňské sezóně, kde se na obranu mohl stoprocentně spolehnout, přišlo zlepšení v obou statistikách.

Mezi gólmany, kteří odchytali alespoň 30 zápasů, se řadí na páté místo za Chudobina, Raska, Merzlikinse a Francouze. Právě s Raskem je nejvíce skloňován jako kandidát na zisk Vezina Trophy. A jako jediný gólman je reálně řazen i mezi favority na Hart Trophy. Nepatří mezi ty nejžhavější, ale pár hlasů jistě dostane.

A není se čemu divit, podobně jako táhl Draisaitl Oilers hlavně při zranění McDavida, tak táhl Hellebuyck Jets celou sezónu.

Rozsáhlá marodka stála Jets jistotu play-off

Samozřejmě se dá pouze spekulovat, kolik bodů by Winnipeg měl bez vlivu zranění. Lehkou nápovědou může být forma na konci sezóny, kdy Jets postrádali ze základní kostry týmu pouze Littla. Sezónu zakončili čtyřmi výhry v řadě a v posledních dvanácti utkáních hlásili bilanci 8-3-1.

Celkem během sezóny Jets nastrádali 24 různých zranění. První špatná zpráva přišla s Markem Letestem, jenž kvůli problémům se srdcem musel po sedmi odehraných zápasech předčasně sezónu zabalit. Stejný počet utkání odehrál také Bryan Little, který si nejprve v posledním střetnutí v přípravě přivodil otřes mozku a po dlouhé absenci ho trefil do ucha dělovkou spoluhráč Ehlers. I on se do zápasového koloběhu již nevrátil.

Delší dobu, konkrétně 22 zápasů, vynechal Mathieu Perreault a Adam Lowry. Oba kvůli problémům v horní části těla.

Očekává se, že Jets budou v příští sezóně silnější. Budou mít prostor pro vylepšení týmu jedním či dvěma podpisy a předpokládá se, že se opět poperou o nejcennější hokejovou trofej.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 37-28-6, 80 bodů

Postavení v tabulce: 6. místo v Západní konferenci

Vstřelené branky: 216 ... 16. místo ... (3.04 na zápas)

Obdržené branky: 203 ... 12. místo ... (2.86 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Kyle Connor (LK), Mark Scheifele (C) ... 73 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Kyle Connor (LK) ... 38 gólů

Nejvíc výher: Connor Hellebuyck (G) ... 31 výher

Nejlepší úspěšnost: Connor Hellebuyck (G) ... %ús 92.2

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Za tým letos nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.

Share on Google+