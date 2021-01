Yandle nakonec dostal důvěru a odvděčil se gólem. Tahle branka byla výjimečná, radoval se

V neděli neměl vůbec nastoupit. Trenér Floridy s ním v průběhu týdne nepočítal. Právě v neděli se ale něco změnilo a na sociálních sítích se objevily zmínky o tom, že Keith Yandle bude přece jen v sestavě. A za důvěru se odvděčil gólem, čímž se výrazně podílel na výhře Panthers 5:2.

Pro Yandla se jednalo o jubilejní 100. gól v NHL. V mnohém byl ale jiný než jiné. „Kdykoliv skóruju, jsem z toho nadšený, ale tohle byl skutečně výjimečný gól. Vidět kluky, jak jsou ze mě nadšení, pro mě znamenalo hodně,“ přiznal po utkání Yandle.

Přitom už v úterý se objevily zmínky, že se Yandle do sestavy nevejde. Tím by přišel o svou šňůru 866 zápasů v řadě. V pátek tyto spekulace potvrdil i sám Joel Quenneville, kouč Floridy. „Samozřejmě, že každý chce hrát, ale musíme udělat několik těžkých rozhodnutí. V tuto chvíli to vypadá, že v neděli nebude v sestavě,“ uvedl v podcastu NHL @TheRink.

Vše se ale v neděli změnilo. Naštěstí pro Yandla, který i nadále může usilovat o rekord ve statistice Iron manů ligy. Nedělní duel byl pro něj 867. v řadě, na ledě nechyběl při utkání od března 2009. Na současného rekordmana, Douga Jarvise, ztrácí 97 utkání.

Po zápase s Chicagem se už Quenneville ke svým úvahám nad tím, zda nechat zkušeného beka sedět na tribuně, příliš vracet nechtěl. Svého svěřence naopak pochválil. „Jsem za něj rád. Užil si spoustu legrace, když vstřelil branku, a celá střídačka slavila s ním, takže to je jeden z těch okamžiků, na které můžete vzpomínat s širokým úsměvem na tváři. Ten gól se navíc ukázal být pro nás důležitý.“

Yandle, který má u Floridy před sebou ještě tři sezony (včetně této), a zároveň má ve smlouvě doložku o nevyměnitelnosti, má za sebou první velké vítězství v tomto ročníku. Odvrátil hrozbu nedobrovolné absence a během zápasu dal jasně najevo, že na něm Florida může i nadále stavět.

Zkrácená sezona ale bude ještě dlouhá a i dřívější slova Quennevilla o tom, že chce stavět na mladších becích, jsou po čtyřiatřicetiletého zadáka výzvou. Svou cestu za rekordem ale nehodlá jen tak vzdát.

