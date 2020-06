Z Dallasu do Krajské ligy. Hanzal chystá na jihu Čech zajímavý tým

Poslední soutěžní utkání sehrál v sezoně 2018-19, poté musel Martin Hanzal na marodku. Vynikajícího útočníka Arizony, Minnesoty a naposledy Dallasu zastavily potíže se zády, jak se posléze ukázala, problémy jsou natolik závažné, že účastník Světového poháru 2016 ukončí vrcholovou kariéru. U milovaného sportu ovšem zůstane, na jihu Čech aktuálně chystá hodně zajímavý tým pro Krajskou ligu.

Účastník olympijských her 2014 v Soči i šampionátu rok předtím ve Švédsku už dřív rozjel projekt na podporu výchovy jihočeské mládeže "Martin Hanzal Academy", teď se podílí na tvorbě mužstva pro Krajskou ligu. Klub se jmenuje HC Samson České Budějovice a jeho soupiska slibuje hodně zajímavé hráče.

Za vznikem klubu stojí bývalý reprezentant František Mrázek, bratři Jiří a Martin Hanzalové. Všichni se do vrcholového hokeje prosadili u soutoku Vltavy s Malší, byť oba zmínění sourozenci původně pocházejí z Písku.

„S myšlenkou přišel Franta Mrázek. Vzali jsme to jako super nápad. Kolem nás je spousta kluků, našich kamarádů, kteří už nehrají vrcholově, ale rádi si prodlouží kariéru, když dostanou možnost hrát doma a vyhnou se dalekému cestování,“ uvedl pro stránky jchokej.cz Martin Hanzal.

Zkušenému útočníkovi brzy vyprší smlouva s Dallasem, přetrvávající problémy se zády mu neumožní, aby dál hrál vrcholový profesionální hokej. Nabízí se otázka, zda Hanzal nepomůže novému klubu na ledě, zmíněná soutěž neklade zdaleka takové nároky jako elitní soupeření světových hvězd. Pokud ano, byla by to pro Krajskou ligu velká událost.

Hokejisté HC Samson sice budou nováčky, ale v jejich kádru by se mohli představit zkušení hráči. Bližší podoba sestavy bude známa v nejbližších dnech. „Řešíme některá opravdu zajímavá jména, ale nechtěl bych to pouštět na veřejnost, dokud to nemáme od hráčů přislíbené oficiálně. Aby to pak v září na startu soutěže nebylo jinak. Rovněž trenéři budou pro fanoušky zajímaví," řekl Hanzal.

Klub bude hrát domácí zápasy v českobudějovickém Hokejovém centru Pouzar, HC Samson se rodil delší dobu. „Začali jsme v lednu a pořád máme dost práce a starostí. Spoustu věcí musíme vykomunikovat s řídícím svazem, ostatími kluby nebo ohledně našeho zázemí. Aktuálně podepisujeme smlouvu s pivovarem Samson, který bude generálním sponzorem. Zároveň připravujeme raritu v podobě dresu s jediným logem. Jinak bude dres čistý, jako je zvykem v NHL," zmínil Hanzal pro web, který podrobně mapuje hokejové dění na jihu Čech.

Nový tým chystá spolupráci s českobudějovickým účastníkem druhé ligy. „Chceme si s David Servisem vyměňovat hráče, zřejmě formou hostování," doplnil útočník, který během kariéry v NHL nasbíral 673 utkání, 126 gólů a 211 asistencí. Krajskou ligu na jihu Čech bude hrát nově čtrnáct mužstev místo dosavadních dvanácti, kromě HC Samson rozšíří startovní pole také Střelci Jindřichův Hradec.

Share on Google+