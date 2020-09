Z padoucha hrdinou. Kučerov zářil a opět ukázal, v čem je nejlepší na světě

S 62 výhrami vyrovnali rekord NHL, byli největšími favority na zisk Stanley Cupu. Přesto hokejisté Tampy loni nevyhráli v play-off jediný zápas a loučili se po potupném vyřazení od Columbusu. Kritice se nevyhnul nikdo, pranýřován byl obzvláště Nikita Kučerov. Ruská mašina na body se zasekla. Frustrovaný forvard navíc oslabil tápající mužstvo nesmyslným faulem, odpykal si suspendaci. Kučerov byl za padoucha. Teď ukazuje svou druhou tvář.

11 bodů za posledních pět utkání.

Toť stručný popis báječné formy Kučerova. Rodák z Majkopu je k nezastavení. Poté co se zásadně přičinil o rychlý postup přes Boston, snaží se udělat svižný proces také s newyorskými Islanders.

V partii číslo 1 se blýskl gólem a čtyřmi asistencemi, druhý duel pak rozhodl osm sekund před závěrečnou sirénou. Vítěznou trefou, při níž ukázal své mistrovství. O čem bude řeč? O chytrosti a předvídavosti sedmadvacetiletého machra.

"Má vyšší hokejové IQ než všichni ostatní. Ví, co se na ledě bude dít. Ví, kam se pohne obránce, kam si najedu," popisuje Kučerovovy přednosti Steven Stamkos, momentálně nehrající kapitán Blesků.

"Je hokejovým géniem," tvrdí o "Kuchovi" Kevin Weekes, bývalý gólman a dnes televizní expert. Kučerov to v noci na čtvrtek opět potvrdil, když se krátce před koncem třetí třetiny zjevil u levé tyčky a nikým nestřežen vstřelil rozhodující gól.

Před ruského brankáře Semjona Varlamova si sjel, poté co mrkl na Ryana McDonagha.

Hned věděl, co hvězdný obránce s pukem zamýšlí. "Bylo mi jasné, co má za lubem. Poslal mi pak skvělou křižnou přihrávku a mě už jen zbývalo trefit odkrytou klec. Byla to od něj parádní akce," chválí spokojený střelec McDonagha.

Kučerov je ve velké psychické pohodě. Hraje s chutí, roste mu sebevědomí. Poslední dobou přitom zůstával mediální pozornosti skryt. Řešila se rekordní kanonýrská série Ondřeje Paláta i obdivuhodné výkony Braydena Pointa.

Tentokrát je pod drobnohledem loňský vítěz Art Ross Trophy i Hartovy trofeje. Rozhodl náročný mač, v němž se Point zranil a Palát neprosadil. A to zásluhou hokejového důvtipu, který pěstuje od dětství. Zásadně mu v tom pomohl mládežnický trenér Gennadij Kurdin.

Každý den s ním řešil potenciální herní situace. Ptal se ho na otázky, podněcoval ho, ať nad hokejem dumá. "Naslouchal jsem mu hodně pozorně," povídá Kučerov.

Dodnes je mu za tuhle školu hodně vděčný. Když před lety podepsal svou první velkou smlouvu, spojil se přes svou matku s Kurdinem. A ten uslyšel: "Gennadij, vyber si auto." Dobře ví, kam se díky jeho radám dostal. V tuhle chvíli šest výher od Stanley Cupu.

