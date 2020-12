Začátek reklam v NHL? Objevit se mohou na helmách

Elliotte Friedman přišel se žhavou zprávou. Doposud čistá NHL se chystá k převratnému kroku, který v historii zatím nepraktikovala. Reklamy, jež se objevují nyní pouze na mantinelech, by se mohly dostat také na hráčské výstroje. Konkrétně na helmy.

Zatím se jedná pouze o spekulaci, ovšem Elliote Friedman je velmi spolehlivý zdroj. Tento návrh bude projednán na Radě guvernérů v pondělí. Pokud se ptáte proč, je to jednoduché.

Pandemie se dostala do všech oblastí, po té hlavní zdravotnické také samozřejmě do finanční. NHL nemá peníze, zároveň si ale chce uchovat prestiž a jakousi čistotu.

Na helmách, na dresech, na kalhotách ani na ledě se současně nenachází. Kvalita hokeje je jedna věc, nicméně i právě tato svoboda od reklam dělá NHL od evropských lig tak unikátní a krásnou. Jenže liga má finanční problémy a malé reklamy na přilbách by byl jakýsi kompromis. Vzhled by nijak nehanobily, navíc by si mohla přijít na nějaký zisk.

Jak moc velký by byl, na tom se guvernéři usnesou v pondělí. Pokud by nebyl velký, NHL by do toho nešla. Nic tak není definitivní, avšak pokud se tak opravdu stane, musíme najít pro NHL pochopení.

