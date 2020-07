Zach Parise: Dochází nám čas na zisk Stanley Cupu. Ale šanci máme

Formát letošního play-off o 24 týmech řadu papírových favoritů znevýhodní. Ale pak jsou tu mančafty, pro něž účast ve vyřazovacích bojích znamená nečekanou příležitost. Mezi ně patří také Minnesota, která by za normálních okolností do bojů o Stanley Cup dost možná neproklouzla.

Známé hokejové klišé, že play-off je úplně jiná soutěž než základní část, dostává v době koronavirové nový rozměr. Vzhledem k dlouhé přestávce má stříbrný grál šanci vybojovat prakticky kdokoliv. I týmy, s nimiž se původně nepočítalo.

Zrovna pro Wild budou následující týdny velmi důležité.

Médii sice prolétly úvahy, že by se Minnesota nechala v kvalifikaci vyřadit, aby měla šanci získat první volbu v draftu. Jenže to zástupci organizace odmítají (viz náš nedávný článek zde). Takový scénář by ani nedával smysl, protože současná soupiska Divočáků má pravděpodobně poslední reálnou šanci udělat větší úspěch.

Což si uvědomují také současní tahouni zelenobílé skvadry.

„Bez ohledu na situaci a na podobu letošního play-off je jasné, že nám začíná docházet čas,” řekl novinářům z nhl.com zkušený útočník Minnesoty Zach Parise. V necelých 36 letech patří k těm, kterým hokejové hodiny tikají hodně rychle.

„My všichni tak nějak nosíme v hlavách, že věkový průměr týmu je poměrně vysoký, spousta kluků už má po třicítce. Šance na zisk Stanley Cupu se nebude táhnout donekonečna,” tušil správně.

Výběr ze St. Paul skončil na 10. příčce Západní konference a v kvalifikaci o postup do play-off vyzve ambiciózní Vancouver Canucks. Divočáci nepůjdou do série jako favorit, což ale vůbec nemusí vadit. Ba naopak, "útok ze zálohy" jim může jedině prospět.

„Pořád hrajeme play-off, stále existuje možnost Stanley Cup získat,” burcoval Parise. „Kromě Erica Staala nikdo z nás ten pohár nevyhrál, takže neexistuje jiná varianta, než že všichni uděláme maximum, abychom to změnili,” pokračoval.

Se zkušenostmi a bez Kaprizova

Wild si minulý rok vyřazovací boje nezahráli, předtím se však pětkrát po sobě mezi nejlepší osmičku Západní konference dostali. Borci jako Ryan Suter, Eric Staal, Mats Zuccarello nebo Mikko Koivu odehráli v play-off desítky zápasů, takže o zkušenosti není nouze. Hned 11 hokejistů ze současné soupisky odehrálo za svou kariéru v play-off 25 nebo více utkání.

Bude to ale stačit?

„Canucks mají talentovaný a šikovný tým, který bude rok od roku lepší. Ale pokud dáme dohromady všechny naše zkušenosti a přetavíme je ve výhodu, můžeme uspět. Několik našich hráčů už si zkusilo důležitá utkání o vše, takže víme, do čeho jdeme,” uzavřel.

Mančaft z Xcel Energy Center má nyní jisté minimálně to, že mu v play-off nevypomůže hvězdný ruský útočník Kirill Kaprizov, byť mají obě strany zájem na co nejrychlejším začátku spolupráce. Vedení NHL totiž rozhodlo, že do letošní sezony už nemohou zasáhnout hokejisté, kteří doposud hráli mimo nejlepší ligu světa.

