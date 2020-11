Žádný hokej? Aspoň jsem s rodinou, říká Karlsson

Erik Karlsson tráví poslední měsíce ve svém druhém domově, tedy v Ottawě. Spolu s ním tam tráví čas jeho manželka a roční dcera. Na toto konto si pochvaluje, že hokej moc neřeší a radši využívá volný čas k tomu, aby byl s rodinou.

Nebyl by to však profík, kdyby alespoň párkrát týdně nechodil na led. Společnost má vskutku hvězdnou, jmenovitě trénuje například s Thomasem Chabotem, Jean-Gabrielem Pageautem nebo Claudem Girouxem.

Co se týče nové sezony a dohadování mezi ligou a hráčskou asociací, zůstává klidný.

„My hráči víme jenom to, co ví všichni. Pořád probíhají diskuse,“ řekl Karlsson. „Obě strany se snaží najít způsob, jak začít sezonu co nejdříve a co nejbezpečněji. Jsme ochotni udělat snad jakýkoliv krok, abychom hráli. Myslím, že majitelé to mají stejně.“

„Pro všechny je to teď těžké. Jenom pár odvětví to neohrozilo,“ pokračoval švédský bek. „Hokejový byznys to má velice těžké. Majitelé týmů jednoduše nemůžou nic udělat. My jsme jenom hráči, jejich zaměstnanci, takže se řídíme jenom tím, co se k nám od nich dostane.“

Pro majitele San Jose, jehož barvy v současnosti Karlsson hájí, je však důležité, že je švédská hvězda konečně zdravá. Minulou sezonu Karlssonovi zhatilo zranění třísla a zlomený prst. Nyní už je plně připraven.

„Byl jsem zdravý už v dubnu. Kdybychom na jaro udělali play-off, v létě bych mohl hrát,“ řekl dokonce.

Sharks však nepostoupili, a tak je Karlsson už od půlky května právě v hlavním městě Kanady.

„Vrátili jsme se sem v květnu. Nečekal jsem, že tu budeme tak dlouho. Kdo ví, možná tu budeme i na Vánoce,“ dodal Karlsson s tím, že kvůli pandemii možná nebude riskovat návrat do Švédska.

„Mladé páry s mladými dětmi, jako jsme my, tráví doma opravdu hodně času. A já měl alespoň možnost vidět, co všechno musí moje žena zvládat, když hraji a jsem pryč. Viděl jsem dceru vyrůstat a mohl jsem s ní být. To bylo pozitivní. Teď jsem ale připraven jít zpátky na led,“ řekl jasně.

Má co napravovat, chtělo by se říct. Jeho poslední sezona nebyla nejlepší, i kvůli již zmíněným zraněním.

Nejen, že jeho tým patřil mezi ty nejhorší vůbec, jeho osobní statistiky byly taktéž pod jeho normou. 6+34 v 56 zápasech je pro něj prostě málo. Byla to jeho nejhorší sezona za poslední roky.

„Tohle se v San Jose dlouho nestalo,“ kroutil hlavou. „Všechny to tam štvalo. V éře platových stropů si takovými sezonami týmy projdou. Sharks byli dlouhé roky hodně dobří. Když se ta sezona takhle pokazila, nikdo moc nevěděl, co dělat. Už teď jsme natěšení na to, až půjdeme na led a všechno to odčiníme.“

