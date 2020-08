Zády ke zdi. Boston je na pokraji vyřazení, zvládne otočit sérii proti Tampě?

Jeden z velkých favoritů si může v noci z pondělí na úterý balit kufry. Bostonští Medvědi jsou po poslední porážce v sérii s Lightning ve velmi nevýhodné pozici, už v pátém vzájemném střetnutí totiž bude mít jejich soupeř k dispozici mečbol.

Série dvou gigantů, už před jejím začátkem se tedy hokejoví příznivci museli smířit, že jeden z nich musí z kola ven.

Jenže je možné, že postupující bude znám už po pátém utkání.

Medvědi z Bostonu totiž v sérii s Tampou zatím uhráli jediné vítězství, zatímco Bolts slaví po poslední výhře mečbol. Blesky porazily Bruins i díky dvěma brankám Paláta 3:1 a stejným poměrem nyní vedou i celou sérii.

Ačkoliv Jon Cooper stále postrádá kapitána Stevena Stamkose, jeho svěřenci dokáží obávaného kanonýra nahradit a silný Boston přehrát. Bruins se tak rázem ocitají na pokraji vyřazení z letošního play-off.

„Není to pozice, ve které bychom chtěli být. Stojíme zády ke zdi. Myslím ale, že to je ideální čas pro naší dobře nastavenou mysl, musíme se prostě soustředit na další střídání. Soustředit se na další střídání, vyhrát další souboj,“ hlásí bojovně Jake DeBrusk, autor jediné trefy Bruins v posledním utkání.

Rozhodně se nehodí partu kolem Zdena Cháry odepisovat, vždyť se jedná o mužstvo, které vloni dokráčelo až do samotného finále o Stanleyův pohár. A přesně to Boston motivuje i letos – splnit to, co se minulý rok nepovedlo.

„Je pochopitelně těžké být v takovém prostředí, ale to je to, jak se stanete šampiony,“ burcuje třiadvacetiletý útočník.

Co tedy potřebují Medvědi změnit, aby ještě dokázali zdánlivě prohranou sérii otočit ve svůj prospěch? „Musíme najít způsob, chodit do míst, kde to bolí a stínit gólmanovi,“ myslí si Coyle.

„Hráli jsme jejich hru, poslední tři zápasy jsme hráli jejich hru. Takový výsledek pak dostanete, když se proti takovému týmu přizpůsobíte jejich stylu,“ dodává DeBrusk.

První mečbol budou svěřenci Bruce Cassidyho odvracet v úterý od 01:00 středoevropského času. Vyprovodí Lightning Medvědy z bubliny v Torontu, nebo se dočkáme šestého klání?

