Zápletka v boji o Art Ross Trophy. Panarin se dere na čelo produktivity

Na začátku tohoto kalendářního roku jej hokejový expert Greg Wyshynski z americké televize ESPN označil za „černého koně“ letošních dostihů o Art Ross Trophy. Největším favoritem je podle všeobecného mínění pořád Connor McDavid, sledovat prý se vyplatí i Brada Marchanda, ale pokud někdo číhá vzadu, je to ruská hvězda Rangers.

Útok ze zadních pozic právě přišel, Artěmij Panarin se sune vzhůru.

V posledních čtyřech duelech nasbíral subtilní Rus 12 bodů (4+8) a aktuálně mu patří už třetí příčka v kanadském bodování NHL. Lepší je pouze edmontonské duo McDavid – Draisaitl, a to o čtyři, respektive o tři body, přičemž Panarin má vůči oběma dva zápasy k dobru!

Pryč jsou ty časy, kdy o něm pochybovali. Geniální skauti Chicaga ho ve 23 letech vyšťourali a doporučili z ruské KHL a on hned v první sezóně nasbíral 77 bodů (30+47). Říkalo se, že hlavně díky souhře s Patrickem Kanem; brzo dokázal, že to není pravda. Když se v Chicagu ocitli v periodicky se opakujících problémech s platovým stropem a Rusovy služby si nemohli víc dovolit, přestoupil do Columbusu, kde byl ještě produktivnější.

Také podpis s Rangers byl vnímán s rozpaky. 81,5 miliónů dolarů na sedm let. Stojí za tolik peněz? Nebude to jen další angažmá vyhasínající hvězdy, tak typické pro newyorskou metropoli? Nikdo neví, jak to bude za pár let, ale minimálně v této sezóně si osmadvacetiletý útočník zaslouží každý cent.

„Když už si myslíte, že jste od něj všechno viděli, prostě předvede zase něco úžasného. Dneska to znovu dokázal,“ rozplýval se po utkání s Islanders trenér David Quinn.

Pondělním pětibodovým večerem ve svém prvním derby s konkurenčními Ostrovany si vyrovnal dosavadní kariérní maximum. Poté, co byl jako asistent zapsán u prvních tří branek domácích, další dvě sám vstřelil. Hlavně zakončený brejk v úvodu třetí třetiny na 4:1, kdy si tělem pokryl kotouč před dotírajícím soupeřem a bekhendem zakončil, byl výstavní.

Momentálně má Panarin na kontě 26 branek a 41 asistencí. Kéž by se ho ostatní Jezdci aspoň trochu drželi, v manhattanském souboru totiž nemá konkurenci. Týmovou produktivitu vede s 25 bodovým náskokem.

Nadto má v plus minus +23, druhý Jasper Fast +15. Polovina týmu se topí v minusech, finská hvězdička Kaapo Kakko, kolem níž chodí management po špičkách, má -17, což je třináctý nejhorší výkon v NHL.

Kde by se mohl Panarin zlepšit? Herně je toho málo, zabrat by ale mohl v angličtině. „Nic nového, hraju to samé, jako jsem hrál dřív. Snažím se hrát každý zápas na sto procent a uvidíme, jak to půjde,“ dodal po utkání, bohužel stále s pomocí tlumočníka.

