Závěr týdne nabídne čtyři zápasy. Rangers hostí Anaheim už v půl sedmé

Ve velmi atraktivní čas se odehraje v zámoří souboj mezi New Yorkem Rangers a Anaheimem Ducks. Oba soupeři se střetnou v 18:30 SEČ, což je při čtvrté adventní neděli výborný čas hlavně pro tuzemské fanoušky NHL. Po půlnoci se rozehrají další tři zápasy, včetně pikantního souboje mezi San Jose a Vegas.

18:30 New York Rangers - Anaheim Ducks

Rangers se na domácím ledě pokusí ukončit sérii tří zápasů bez výhry. Proti tomu se postaví Anaheim, který ovšem v této sezoně na hřištích soupeře dokázal vyhrát jen 6 z 18 zápasů a favoritem utkání rozhodně nebude.

Ducks navíc možná bude scházet Ryan Getzlaf, který má chřipku a rozšířil už tak "bohatou" marodku hostů. Domácí zase čerstvě přišli o Kaapa Kakka, který vynechal sobotní trénink a jeho stav je velmi nejistý. Důvodem jsou zdravotní problémy po schytané ráně pukem v pátečním duelu s Torontem.

01:00 Dallas Stars - Calgary Flames

V už tradiční časy pro zámořský hokej se odehrají další tři zápasy. Dallas přivítá na svém ledě Calgary a pokusí se poprvé v letošních vzájemných duelech uhrát výhru na svém ledě. V předchozích dvou střetnutích se totiž vždy radoval hostující tým. Napřed v říjnu vyhrálo Calgary po nájezdech v Dallasu a poté v listopadu Dallas vyhrál na ledě Calgary 3:1.

Také Flames ovšem velmi touží po výhře. Po sérii vítězství se jim totiž znovu přestalo dařit a prohráli třikrát v řadě. Přitom hrají prakticky v plné síle, jejich marodka je prázdná, pokud nepočítáme dlouhodobě zraněného Juusa Valimakiho.

01:00 Detroit Red Wings - Arizona Coyotes

Detroit se opět propadl do herní mizérie. Nadějné záblesky po výhrách nad Winnipegem a Montrealem byly zadusány třemi porážkami v řadě. Poslední místo v lize se ztrátou 6 bodů se zdá být více než tragické a týmu velmi vážně hrozí, že prožije nejhorší sezonu ve své historii (od chvíle, co se hraje 80 a více zápasů).

To Arizona může být zatím s vývojem sezony velmi spokojená. A to i přes vysokou porážku 5:8 s Minnesotou, při níž navíc přišli o brankáře Darcyho Kuempera, který by měl Coyotes chybět několik týdnů. Jeho náhradník Antti Raanta je ovšem rozhodně velmi kvalitní a zkušený brankář, který by měl týmu pomoci udržet vedení ve své divizi.

04:00 San Jose Sharks - Vegas Golden Knights

Nedělní program uzavře souboj mezi San Jose a Vegas. San Jose se trápí, je v Západní konferenci předposlední a sezona se pro něj vyvíjí velmi špatně. To Vegas hrají svůj standard a drží se v poklidu v první osmičce Západu.

Jedná se už o čtvrtý vzájemný zápas z této sezony. V předchozích třech se dvakrát radovali z výhry Golden Knights, které dozajista stále trápí ztráta vedení v dubnovém play off, kdy se San Jose povedlo nejen otočit sérii z 1:3 na zápasy, ale také rozhodující sedmý zápas, ve kterém ještě ve 49. minutě vedlo Vegas 3:0.

