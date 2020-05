Ze sedmého kola draftu až do NHL? Flames podepsali odhodlaného brankáře

O krok blíže k vytoužené National Hockey League je nadějný gólman Dustin Wolf. Devatenáctiletý Američan si vysloužil smlouvu po skvělém ročníku ve WHL.

Wolf podepsal s Plameny tříletý nováčkovský kontrakt, který by mu měl na té nejvyšší úrovni vynést dohromady přes 2,4 milionů dolarů. V nižších soutěžích pak činí jeho roční plat 70 tisíc amerických dolarů.

Co je vlastně Dustin Wolf zač? Devatenáctiletý Američan šel na řadu ve výběru talentů 2019 až v sedmé kole na celkové 214. pozici. Navíc se nejedná ani o postavou výrazného maskovaného muže, Wolf totiž měří 183 centimetrů.

„Pravděpodobně jsme si ani nemysleli, že bude na takovém místě k dispozici. Lidé mluví o jeho výšce, ale mě tolik nezajímá, kolik měříte, pokud najdete způsob, jak chytat puky. A to je to, co on dělá. Je to neuvěřitelně odhodlaný mladý kluk,“ říká generální manažer Flames Brad Treliving.

Rodák z Kalifornie má za sebou fantastický ročník v juniorské Western Hockey League. Po šestačtyřiceti startech v dresu Everett Silvertips se mohl pochlubit 93,5% úspěšností a průměrem 1,88 inkasované branky.

V obou zmíněných statistických ohledech byl v celé soutěži vůbec nejlepší. Navrch přidal Wolf devět čistých kont, což je rovně nejúspěšnější počin sezony a aby toho nebylo málo, také se dělil o první místo v počtu vyhraných zápasů (34).

„Tohle je pouze začátek. Je to vzrušující den jak pro mě, tak pro mou rodinu a lidi, kteří mě podporovali na mé cestě. Tady však začíná ta opravdová práce, abych dokázal lidem, že se mýlili,“ hlásí účastník posledního juniorského šampionátu.

Na mladém brankáři je vidět obrovská touha dokázat týmům, které jej na draftu přehlédly třeba kvůli jeho výšce. Mužstva v dnešní době preferují spíše urostlejší gólmany, neznamená to však, že Wolf v NHL nemá šanci. A toho si je sám vědom.

„Byla to dlouhá a jedinečná cesta sem (do Calgary), ale nemohl jsem to mít jinak. Udělám vše, co bude v mých silách, abych všem dokázal opak a aby litovali, že si mě na draftu nevybrali,“ dodal sebevědomě Wolf.

Share on Google+