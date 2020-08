Zklamání v Columbusu. Těžko se to kouše, zní z kabiny

Konečný stav série mezi Columbusem a Tampou Bay rozhodně neodpovídá tomu, jak moc vyrovnaný tento souboj byl. Blesky vyřadily Modrokabátníky v pěti zápasech, nicméně tým vedený Johnem Tortorellou se rozhodně nemá za co stydět. Zklamání po vyřazení bylo však v kabině opravdu velké.

A není se čemu divit. Snad všechny zápasy této série byly o jedné chybě. O jednom gólu. Ostatně, posuďte sami.

První zápas rozhodlo až páté prodloužení, ve druhém Blue Jackets srovnali krok, třetí i čtvrté utkání rozhodl jediný gól. A v tom poslední přišel Columbus o vedení minutu před koncem, načež v prodloužení rozhodl Brayden Point.

„Důležité momenty se vždycky překlopily na jejich stranu,“ říkal po posledním zápase smutně obránce Columbusu Seth Jones. „Když jsme potřebovali něco zahrát, nepovedlo se to. Místo toho jsme lovili puk ze sítě my.“

„Byla to opravdu série o pár gólech, o pár akcích,“ pokračoval ještě. „Vypadli jsme sice po pěti zápasech, ale hráli jsme mnohem líp, než to napovídá. Tak to ale někdy bývá. Neřekl bych, že se dá někomu vyčíst, že se málo snažil. Musíme dát hlavy nahoru, přeci jenom jsme hráli proti skvělému týmu.“

Prohra v pátém prodloužení musela bolet opravdu hodně, avšak mnohem víc asi bolel neúspěch v posledním zápase. Tampa vedla už 2:0, nicméně Blue Jackets se podařilo čtyřmi góly otočit vývoj utkání. Poté ale přišel zkrat a prohra v prodloužení.

„Když jsme dali ten čtvrtý gól, říkali jsme si, že musíme pokračovat přesně takto,“ vysvětloval myšlenkové pochody své střídačky Cam Atkinson. „Odehráli jsme fakt dobrý zápas. Diktovali jsme tempo hry, měli jsme šance. Byli jsme ve své kůži. Hráli jsme však proti týmu, kterému stačí opravdu málo a trestá.“

A Tampa trestala. Ve dvanácté minutě třetí třetiny se prosadil Kevin Shattenkirk po první střele Lightning v třetině. Minutu a půl před koncem pak srovnal Cirelli a dokonalý obrat zařídil Point.

Tampa tak Columbusu oplatila loňské vyřazení, které bylo z kategorie ostudných, jelikož hlavní favorit na celkové vítězství vyletěl bez jediné výhry.

Nicméně tým z Ohia se nemá vůbec za co stydět. Má za sebou sezonu, ve které překvapil drtivou většinu fanoušků. Po odchodu ruských superhvězd nebo Matta Duchenea byla Blue Jackets predikována spíše soutěž v draftové loterii než boj v Stanley Cupu.

Nebyl by to však John Tortorella, aby byl spokojen.

„Nechci se pouštět do takových těch řečí o citech nebo morálních vítězstvích. Hlavně zůstaňte zdraví,“ vzkázal na závěr reportérům.

