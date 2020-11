Zlepší se ještě Hayes? Flyers doufají, že ano

Když loni v létě uskutečnil Chuck Fletcher, generální manažer Flyers, svůj první velký podpis ve funkci, fanoušky tím rozdělil. Byl podpis Kevina Hayese dobrý tah, nebo ne? Dostal velký balík, zaslouží si ho? Hayes ve své první sezoně v oranžovém dresu udělal všechno pro to, aby byly obě odpovědi kladné.

Philadelphia pro něj byla novým městem. Jakožto dlouholetý hráč Rangers ale věděl, do čeho jde. Tyto dva týmy jsou totiž ve stejné divizi, a tak se spolu utkávají velmi často. Kromě toho ale znal velice dobře trenéra Flyers Alaina Vigneaulta, který ho trénoval právě v New Yorku.

Právě tyto faktory hrály Hayesovi do karet. Jeho první dny ve Philadelphii tak nebyly náročné, takže zkušený centr neztrácel čas a ukázal všem, že je připraven na roli lídra.

„Hned, když jsem tu podepsal, mi došlo několik zpráv na mobil,“ řekl Hayes loni na podzim. „Patřím už k těm starším hráčům, takže se snažím pomoct těm mladším. Když jsem já byl mladší, vzhlížel jsem ke zkušeným. Chci, aby teď vzhlíželi oni ke mně.“

A jak řekl, tak udělal. Stal se důležitým článkem Flyers na ledě i mimo něj.

Jedním z nejlepších příkladů je fakt, jak rychle se skamarádil s mladým Nolanem Patrickem, jenž zmeškal celou uplynulou sezonu kvůli migrénám.

I když spolu tihle dva neodehráli ani minutu, vytvořili si mezi sebou velice úzký vztah, ze kterého může Philadelphia těžit hned, co se Patrick vrátí na led.

„Jsme si fakt dost blízcí,“ potvrdil Hayes, jenž Patricka dokonce pozval, aby s ním žil. „Není lehké být v týmu nový. To, že žijeme spolu, mi dost pomáhá. Trávíme spolu spoustu času, je to super kluk.“

Ani se to nemusí zdát, ale právě toto by mohlo Flyers posunout dopředu. Patrickovy sezony ve Philadelphii nebyly ideální. Jestli se v té příští vrátí na led, bude mít jistotu, že i když se nebude dařit, bude mít po svém boku super kamaráda. Dost možná i v jednom útoku.

A to se zprvu mohlo zdát, že tihle dva budou nesmiřitelní konkurenti. Když totiž Flyers oznámili Hayesův podpis, nikdo tomu moc nerozuměl. Pozice druhého centra měla automaticky připadnout Patrickovi.

Avšak ze známých důvodů se tak nestalo, a tak se Hayes mohl stát oblíbencem fanoušků i spolehlivou silou na ledě.

To, že Patrickovi “ukradl“ místo, je dobrou zprávou vlastně i pro mladíka. Až začne příští sezona, Patrick si už ani nevzpomene, kdy hrál naposled. Role ve třetím útoku by tak pro něj mohla být ideální. Žádná velká očekávání, klid na svůj rozvoj.

Zpátky ale k Hayesovi samotnému. Nezapomínejme totiž ani na to, že mu netrvalo ani měsíc a jeho spoluhráči ho zvolili alternativním kapitánem. To není náhoda.

Hayes do kabiny přinesl nový vítr, do týmu skvěle zapadl. Philadelphia v uplynulém ročníku vypadala hodně silně i díky němu. Co přinese rok číslo 2?

