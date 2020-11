Známá tvář je zpět! Ward bude asistentem v AHL

Známá tvář se vrací zpátky na hokejovou scénu. Joel Ward hrál dlouhé roky v NHL a u hokeje si přál zůstat také po aktivní hráčské kariéře. A povedlo se. Ward bude od příští sezony působit jako asistent trenéra na farmě Vegas Golden Knights.

Devětatřicetiletý Ward se tak doma dlouho nenudil. Svůj poslední zápas totiž odehrál v roce 2018, kdy hájil barvy San Jose Sharks. Nikdy se vlastně netajil, že by byl nejradši, kdyby jeho další štací byla trenérská lavička.

„Je to nový začátek, nová práce. Těším se, ale jsem i nervózní. Je to mix emocí,“ řekl Ward. „Jsem moc vděčný za to, že můžu dělat co jsem vždycky chtěl. Hokej je můj život. Jsem rád, že jsem zpátky.“

Wardova cesta do NHL nebyla vůbec jednoduchá. Nebyl draftován, a tak hrál za University of Prince Edward Island. Po čtyřech letech se ale naskytla příležitost a Ward podepsal s farmou Minnesoty. Svou první smlouvu pak podepsal až když mu bylo skoro 26 let.

V NHL se pak ale chytil bezvadně, a nakonec v ní odehrál jedenáct sezon. Postupně si zahrál za Minnesotu, Nashville, Washington a San Jose.

Jestli v něčem vynikal, pak to byly vyřazovací boje. Odehrál v nich 85 utkání a zaznamenal 52 bodů.

Během jeho kariéry ho vedlo spoustu vynikajících trenérů, názor na sebe dostal třeba od Barryho Trotze.

„Jeho cesta do NHL nebyla standartní, to se mi líbilo,“ uvedl Trotz. „Je inspirací pro všechny, kteří nebyli draftováni nebo se jim nevěští moc velká budoucnost. Našel něco, co mu šlo, a tvrdě na tom dřel.“

„Má skvělé charisma. Myslím, že si hlavně bude rozumět s mladými hráči,“ dodal.

Wardovi v trenérské roli nemusí pomoct jenom jeho bohaté zkušenosti z ledu, ale také spousta osobních zážitků od všech trenérů, pod kterými hrál.

„Během své kariéry jsem měl příležitost učit se od skvělých trenérů. Barry Trotz, Pete DeBoer, Adam Oates, Kevin Constantine. Mohl bych pokračovat,“ vyjmenovával Ward.

Co myslíte, uvidíme někdy Warda v roli trenéra týmu NHL?

