Známe oba finalisty! Tampa přetlačila Islanders, v prodloužení rozhodl Cirelli

O Stanleyův pohár si to s Dallasem v letošní covidové sezóně rozdá Tampa Bay. Svěřenci Johna Coopera udolali houževnaté Islanders 4:2 na zápasy, dnešní, rozhodující, duel ovládli 2:1 v prodloužení.

NEW YORK ISLANDERS — TAMPA BAY LIGHTNING

1:2p (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Konečný stav série: 2:4

Tampa je po pěti letech opět ve finále

Do zápasu o přežití vstoupili New York Islanders skvěle, už v páté minutě otevřel skóre utkání obránce Devon Toews. Krátce nato ale vyrovnal Victor Hedman a poté se skóre velmi dlouho nezměnilo. Utkání dospělo až do prodloužení, které po 13 minutách a 18 sekundách ukončil díky svému důrazu na brankovišti Anthony Cirelli.

Branky a nahrávky

5. D. Toews (Lee, Barzal) – 7. Hedman (Černák, Kučerov), 74. Cirelli (Goodrow, Sergačjov)

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 48 | Přesilová hra: 0/2 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 46 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,8 %, čas 73:18

Andrej Vasilevskij (TBL) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, čas 72:44

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+1, 4 střely, čas na ledě 20:13

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 4 střely, čas na ledě 24:47

Tři hvězdy utkání

1. Anthony Cirelli (TBL) — 1+0

2. Semjon Varlamov (NYI) — 46 zákroků

3. Nikita Kučerov (TBL) — 0+1

