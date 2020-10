Zničil jim sen, šanci desetiletí. Teď má Murray Senátory táhnout, odmítne nálepku Barrasso II.?

Ty dva trejdy od sebe dělí dvacet let, ale mají toho ledacos společného. Pokaždé zamířil do Ottawy gólman se dvěma prsteny pro vítěze Stanley Cupu. V obou případech poté, co se stal v Pittsburghu nadbytečným, nechtěným. Tom Barrasso, který se stěhoval po této ose v roce 2000, následně nezazářil. Zklamal. Teď dostává šanci na restart kariéry Matt Murray. A věří, že na nové adrese uspěje. "Jsem neskutečně nadšený, že jdu právě k Sens."

Zásadní rozdíl mezi Barrassem a Murraym?

Věk.

Když přestoupil do Ottawy americký čahoun s lapačkou na pravačce, bylo mu pětatřicet. Murray je o devět let mladší, nejlepší časy může mít ještě před sebou. A Senátoři věří, že přesně takový scénář se naplní.

Příchodem Kanaďana s evropskými kořeny (matka je z Nizozemska, otec pocházel ze Skotska) mnoho neriskují. Vyšel je lacino. Kdyby Murray vyhořel, žádná zásadní tragédie to pro Ottawu nebude.

Důvodů, proč by se mu nemuselo dařit, pár najdete. Vždyť se v posledních letech pere s výraznou nevyrovnaností výkonů, zároveň ho zásadně limitovaly zdravotní trable. Zejména otřesy mozku.

Zranění a propady formy jsou pochopitelně spojené nádoby. Utrpěla i Murrayho jindy skálopevná psychika. Několikanásobného rekordmana NHL předloni citelně zasáhla bolestná ztráta, zemřel mu otec.

"Mám toho za sebou opravdu dost. Byly to pro mě zároveň cenné lekce a věřím, že z nich budu u Sens těžit," povídá. Z přestupu má radost. Ví, že změnu prostředí potřeboval. A že v Pittsburghu už pro něj nebylo místo.

Prohrál souboj o post jedničky s Tristanem Jarrym. Za tituly z let 2016 a 2017 mu ale budou Penguins vždycky vděční, přičinil se o ně měrou vrchovatou. Ottawa zažila Murrayho mistrovství v plné kráse na vlastní kůži.

Za poslední dekádu se dostala v play-off nejdál před třemi lety. Až do konferenčního finále. A v sérii proti Tučňákům mohli Senators pomýšlet na postup. Ale jen do chvíle, než Marca-Andrého Fleuryho vystřídal mezi třemi tyčemi Murray.

To on zničil jejich sen o Stanley Cupu. Vychytal Pittsburghu tři výhry ze čtyř mačů, zvládl kritickou partii číslo 7, která se změnila v nervy drásající thriller. Rozhodující gól padl až ve druhém prodloužení.

"Byla to parádní série mezi dvěma skvělými mančafty, takhle na to vzpomínám," prohodí 193 centimetrů vysoký brankář.

V Ottawě s ním počítají jako s jedničkou, nástupcem Craiga Andersona. Má se stát jedním z tahounů perspektivního kádru. "Soupiska je nadupaná talentem, Sens se vydali správným směrem. Budoucnost vypadá růžově," míní Murray.

"Věřím, že mi tahle štace bude sedět. Budu patřit k těm starším klukům v kabině. Mám našemu mladému mužstvu co nabídnout," dodává a má na mysli mimo jiné i své neocenitelné zkušenosti z play-off

Zůstává otázkou, na jak dlouho v Ottawě zakotví. Má status RFA, tedy chráněného volného hráče. "Doufám, že se brzy dohodneme na smlouvě a já tu budu působit dlouhá léta," přeje si. Senators nejspíše nebudou proti.

