Žraloci lovili v Minnesotě. Do Kalifornie se stěhují Dubnyk s Donatem

Vedení San Jose začalo v budování kádru pro nadcházející sezonu. Generální manažer Doug Wilson přivedl do svého týmu během jednoho dne hned dva hráče z Minnesoty a vyztužil potřebné posty.

Prvním jménem je Ryan Donato.

Čtyřiadvacetiletý útočník strávil poslední dvě necelé sezony v dresu Minnesoty, kam byl v průběhu ročníku 2018/2019 vyměněn.

Donatovi se vloni podařilo nasbírat za dvaašedesát startů čtrnáct gólů a devět asistencí. V tabulce pravdy pak skončil na pěti kladných bodech. To vše stihl s průměrným ice timem 9:54 minut na zápas. V San Jose tak bude vyhlížet i větší vytížení.

„Ryan je ofenzivně nadaný mladý hráč, který rád soutěží a využívá svou úžasnou střelou. Na jeho hře je vidět zlepšení každou sezonu a my si myslíme, že to nejlepší má ještě před sebou,“ říká na adresu nové posily Doug Wilson.

Za rodáka z Bostonu obětovalo San Jose volbu ve třetím kole draftu 2021, která původně patřila Pittsburghu. Sharks ji získali výměnou za Patricka Marleaua před uzávěrkou přestupů. Donatovi zbývá poslední rok jeho smlouvy, jež odkrojí z platového stropu týmu 1,9 milionů dolarů.

O pár hodin později oznámila kalifornská organizace i druhou výměnu s Minnesotou.

Do San Jose se společně s Donatem stěhuje také gólman Devan Dubnyk.

Post, na němž Sharks bezesporu tlačí brusle. Dvojice Jones – Dell patří poslední roky pravidelně k těm nejslabším tandemům ligy, proto je pochopitelné, že se vedení klubu poohlíželo po novém maskovaném muži.

San Jose si vyhlédlo Devana Dubnyka, jakožto dostupnou alternativu. Kromě Dubnyka získali Sharks také volbu v sedmém kole draftu 2022, naopak zaplatili volbou v pátém kole výběru talentů ve stejném roce.

Minnesota navíc bude platit 50 % výplaty zkušeného gólmana, Dubnyk tak zatíží strop svého nového zaměstnavatele necelými 2,167 miliony.

Čtyřiatřicetiletý Kanaďan za sebou nemá zrovna nejúspěšnější sezonu. Z pozice jedničky jej vytlačil Alex Stalock, Dubnyk odchytal jen třicet zápasů, po kterých skončil na 89% úspěšnosti zákroků. Změna by mu mohla prospět.

Jeho příchod značí konec Aarona Della, jenž okusí trh s volnými hráči. Naopak Martin Jones má možná poslední možnost, jak dokázat své kvality, než jeho kontrakt klub vyplatí. Na farmě se navíc budou rozvíjet Alex Melničuk či Josef Kořenář, od nichž se očekává, že v budoucnu zaujmou místo v brankovišti prvního týmu.

