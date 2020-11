Zranění oka jej na led už nepustí. Boychuk ukončil ve 36 letech kariéru

Obránce Johnny Boychuk, který byl v březnu vážně zraněn bruslí protihráče v obličeji, se kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům rozhodl ukončit kariéru. Šestatřicetiletý hokejista se sice po zranění dokázal během letošního play-off na tři zápasy vrátit, ale šesté utkání finále Východní konference proti Tampě se ukázalo být jeho derniérou.

Boychuk své rozhodnutí o ukončení kariéry oznámil ve středu. Ačkoliv je pravdou, že toto rozhodnutí nebylo až tak zcela dobrovolné. Spíš byl k němu donucen svým zdravotním stavem, který mu nedovolí pokračovat na nejvyšší úrovni.

„Mé periferní vidění je hodně špatné,“ uvedl Boychuk ve svém prohlášení. „Myslím, že mi řekli, že došlo k nějakému poškození zrakového nervu a dalším věcem. Bylo těžké všechny informace zpracovat,“ podotkl k těžkým chvílím, které po skončení sezoně prožíval. Opět.

Poprvé velmi těžké chvíle, doslova chvíle hrůzy, prožíval v březnu. V duelu s Montrealem přistrčil před vlastní brankou Lehkonena, který při pádu na břicho vymrštil do vzduchu své nohy a bruslí nešťastně zasáhl Boychuka do levého oka.

Výsledkem nešťastného zranění bylo neuvěřitelných 90 stehů, které Boychuk potřeboval, aby byla rána na jeho levém víčku uzavřena. Boychukovi navíc vůbec neprospělo ani to, že se jednalo o už druhé zranění levého oka. Už v roce 2010 utrpěl zlomeninu levé orbitální kosti, když byl trefen pukem do hlavy.

A byť se v play-off dokázal na led vrátit, jednalo se jen o pohasínající světýlko na konci tunelu, což se ukázalo po sezoně při lékařských prohlídkách, během nichž si stěžoval na zhoršené periferní vidění.

„Prošel jsem spoustou testů a bylo to pro mě dost těžké, opravdu hodně těžké. Když vám někdo řekne, že už nebudete moci znovu hrát, nebo byste neměl, jinak riskujete ještě vážnější zranění, tak je to opravdu tvrdé,“ pokračoval Boychuk ve svém prohlášení.

„Myslím, že došlo k určitému poškození oka, které bylo diagnostikováno jako nevratné. Může mi sice něco pomoci, ale zároveň je tu něco, co už se nespraví, tak mi to bylo řečeno,“ snažil se vysvětlit své problémy.

Boychukovi zbývaly ještě dva roky z aktuálního sedmiletého kontraktu, který uzavřel v roce 2015 s Islanders. „Zranění mě přimělo přestat hrát, takže vlastně nevím, jestli odcházím do důchodu, nebo jestli budu veden mezi dlouhodobě zraněnými. Vím jen to, že nebudu moci hrát, protože to pro mě není bezpečné.“

Kanadský obránce byl do NHL draftován v roce 2002 Coloradem ve druhém kole. V dresu Lavin do ligy také v sezoně 2007/08 vstoupil, ale v červnu 2008 se upsal Bostonu. V jeho dresu získal v roce 2011 svůj jediný Stanley Cup. Po sezoně 2013/14 se pak přestěhoval do svého posledního působiště v New Yorku.

V základní části NHL odehrál 725 zápasů s bilancí 54 branek a 152 asistencí. Na kontě má i 12 vítězných branek a především 123 kladných bodů v hodnocení účasti na ledě. V play-off přidal dalších 104 utkání s bilancí 13+17.

Share on Google+