Zrodila se hvězda! DeAngelo dal vzpomenout na Orra, Coffeyho a další velikány

Stará hokejová pravda zní, že beci dozrávají později. A Tony DeAngelo je dokonalým příkladem. Před necelými šesti lety se stal celkovou devatenáctku draftu, sáhla po něm Tampa Bay. Od té doby se dvakrát stěhoval, protloukal se na farmách. V NHL debutoval na podzim 2016, opravdový průlom ale přišel až loni. A po dnešní noci už o produktivním Američanovi bude mluvit každý.

Tři góly, dvě asistence, sedm střel.

To je skvostný účet, který DeAngelo vystavil v derby Ďáblům z New Jersey. Stejné galapředstavení před ním předvedlo jen šest zadáků, naposledy Rob Blake na začátku milénia.

Do elitní společnosti patří ještě Paul Coffey, Guy Lapointe, Reed Larson, Denis Potvin a Bobby Orr. Co jméno, to pojem. Mimochodem, Orrovi, nejlepšímu obránci, jehož brusle se kdy dotkly ledové plochy, se takový kousek povedl hned třikrát.

DeAngelo svým bezprecedentním výkonem režíroval výhru newyorských Rangers 6:3. "Až do dneška byly mým maximem v NHL dva body. Dvoubodových večerů jsem zažil už vícero, ale nasbírat tři body v první třetině a v druhé přidat další dva? To je prostě cool. Samozřejmě mě ale těší hlavně to, že jsem nám pomohl k vítězství. Ty góly pro nás byly důležité," povídal čtyřiadvacetiletý hokejista.

"Hattrick jsem dal poprvé od časů, kdy jsem byl malý kluk," smál se.

Čtvrteční noc v Madison Square Garden byla jen pečetí, která potvrzuje DeAngelův herní růst.

Už v minulém ročníku se blýskl 30 body, v tom současném už je na 36. A to jsme v polovině základní části.

"Prožívá mimořádnou sezonu. A to v řadě ohledů," prohodil David Quinn, kouč Jezdců. DeAngelo na Manhattanu konečně naplno prodává svůj jedinečný přehled o hře a cit pro přihrávku. Má slušnou střelu, pohotovou a přesnou.

"Jeho arsenál dovedností je unikátní, mimo jiné má bezkonkurenční čtení hry. Dnes se mu všechno sešlo," chválil Quinn nevysokého rodáka ze Sewellu. Třicetitisícového městečka vzdáleného od Madison Square Garden zhruba 100 mil.

Ve slavné hale našel DeAngelo nový domov, kam až jeho hvězda vystoupá? Třeba se stane druhým Brianem Leetchem, jehož klubový rekord (sdílený s Finem Reijo Ruotsalainenem) v počtu bodů v jediném zápase od obránce právě vyrovnal.

