Zruší koronavirus MS? Šampionát bez diváků nemá smysl, říká Fasel

Mistrovství světa má ve Švýcarsku odstartovat až za dva měsíce, nicméně panují značné obavy, zda se tak skutečně stane. Epidemie koronaviru má vliv na veřejné akce, ty sportovní nevyjímaje. Vedení Mezinárodní hokejové federace situaci bedlivě sleduje, žádný konkrétní verdikt zatím nepadl.

Rizika šíření koronaviru aktuálně ovlivňují klubové soutěže, ve švýcarské NLA kupříkladu hrály týmy poslední dvě kola bez diváků a do 15. března by se měla soutěž zastavit úplně. Další vývoj je těžké odhadnout. Nikdo přesně neví, co nastane. Zda a kdy se situace uklidní.

„Máme velice úzký kontakt s pořadateli mistrovství světa, sledujeme aktuální dění. Musíme si to vyhodnotit. Prozatím platí, že budeme čekat do 15. března," uvedl prezident IIHF René Fasel pro švýcarský deník Blick.

Zkušený činovník po šampionátu opustí funkci, turnaj v Curychu a Lausanne je pro Fasela hodně osobní. Ale pokud by se vývoj ohledně epidemie zhoršil, nastanou ze strany IIHF další kroky. Jaké? To není úplně zřejmé. Nejspíš by reálně hrozilo zrušení turnaje, hrát bez publika Fasel nechce. „Nevidím v tom žádný smysl," uvedl jasně.

Aktuální dění sledují i jednotlivé hokejové svazy. „Situace je nejasná, vyvíjí se každým dnem. Veškeré úvahy jsou bezpředmětné, reagovat můžeme až ve chvíli, kdy padne rozhodnutí ze strany IIHF," řekl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

„Zatím postupujeme podle naplánovaného programu reprezentačních akcí, které předcházejí mistrovství světa. Ať se jedná o přípravné kempy, zápasy Euro Hockey Challenge nebo o České hokejové hry. Pokud by se situace změnila, samozřejmě budeme reagovat," doplnil.

Český národní tým by se měl poprvé sejít za tři týdny. „První sraz máme 23. března, pravděpodobně v Karlových Varech," doplnil Zdeněk Zikmund. Světový šampionát v Curychu a Lausanne by měl odstartovat 8. května, finálový den je na programu 24. května 2020.

Všechno je ovšem s otazníkem. Podle Reného Fasela bude důležitý výstup z jednání Zdravotní komise IIHF, na jednání v Budapešti se řeší možný zákaz mezinárodních akcí chystaných na březen. V ohrožení je možná i dubnový šampionát hráčů do 18 let, který mají hostit Spojené státy. Ovšem to jsou stále jen spekulace.

Hokejové svazy každopádně postupují podle doporučení zmíněné zdravotní komise. „Byly zavedeny povinné dotazníky pro všechny hráče a členy realizačních týmů. Ti v nich musejí prohlásit, že po 15. lednu nebyli v kontaktu s nikým z Číny, že nevykazují žádné znaky onemocnění koronavirem. Pokud by to potvrdit nemohli, musejí souhlasit, že budou podrobeni lékařskému vyšetření," upřesnil pro Sport.cz Zdeněk Zikmund.

