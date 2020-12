Ztráty pro americkou a kanadskou juniorku. Hughes a Lafreniere nebudou uvolněni na šampionát

Jack Hughes a Alexis Lafreniere měli být hlavními hvězdami na mistrovství světa do 20 let, které se bude od 25. prosince hrát v Edmontonu. Podle nejnovějších informací však New Jersey Devils a New York Rangers jedničky posledních dvou draftů na turnaj neuvolní.

Smutná informace se týká především amerického a kanadského týmu. Zároveň však všech fanoušků juniorského mistrovství světa, na kterém měli oba hokejisté patřit k hlavním hvězdám.

Hughes, který byl jedničkou draftu 2019 a pomohl Spojeným státům vybojovat stříbrnou medaili na loňském šampionátu, už má za sebou jednu sezonu v NHL. Během ní se mu ale příliš nedařilo, když zaznamenal jen 21 bodů v 61 zápasech. Není tak ani divu, že vedení New Jersey chce, aby se soustředil pouze a jen na svůj druhý ročník v lize.

„Potřebujeme, aby se Jack koncentroval jen na Devils,“ uvedl ve čtvrtek večer generální manažer týmu Tom Fitzgerald. „Mimo sezonu vynaložil spoustu práce a odhodlání ke svému řemeslu. Naší prioritou je, aby byl Jack fyzicky i psychicky připravený a zdravý před začátkem sezony 2020/21, ať už to bude kdykoliv.“

Zamítavý postoj k účasti své mladé hvězdy vyjádřili i New York Rangers. Ti odmítli pustit na světový šampionát jedničku draftu 2020 Alexise Lafreniera, který v minulé sezoně pomohl čtyřmi góly a šesti asistencemi Kanadě k zisku titulu mistrů světa a stal se nejužitečnějším hráčem turnaje.

„Po dlouhých jednáních s New Yorkem Rangers jsme byli informováni, že Alexis Lafrenier nebude uvolněn k reprezentaci Kanady na mistrovství světa do 20 let v Edmontonu,“ uvedli zástupci kanadské reprezentace v prohlášení. „Ačkoliv jsme zklamáni, že se Alexis nebude moci k našemu týmu připojit, tomuto rozhodnutí rozumíme a respektujeme ho.“

Oba hokejisté, kteří by se v následujících letech mohli (a měli) stát největšími hvězdami NHL, tak budou nyní vyčkávat, jak se situace s ligou vyvine. Podle původního plánu se mělo začít hrát 1. ledna, tento termín je ale v tuto chvíli vysoce nepravděpodobný. Týmy NHL totiž před startem soutěže potřebují tréninkové kempy, prozatím však o startu přípravy nepadlo ani slovo. Naopak roste hrozba, že by se sezona mohla kompletně zrušit.

Důvodem mají být neustále rostoucí požadavky vedení ligy, aby se hráči více podíleli na ztrátách soutěže a obětovali další část platů. Více jsme o této hrozbě psali zde.

