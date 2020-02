Zucker by mohl debutovat za Pens, Detroit se pokusí opět zdolat Buffalo

Noc z úterý na středu by mohla přinést premiéry nových tváří po výměně mezi Minnesotou s Pittsburghem. Do akce kromě zmíněných mužstev půjde ještě dalších dvacet celků. Kdo se opět přiblíží postupu do vyřazovací části?

Mezi prvními zápasy noci bude duel mezi Detroitem a Buffalem. Red Wings, poslední celek tabulky National Hockey League, se v posledních třech duelech dvakrát radoval ze zisku dvou bodů. Rudá křídla přemohla po samostatných nájezdech právě Buffalo, o dva zápasy později navíc zapsala cenný skalp bostonských Medvědů.

Do akce rovněž půjde rozjetá Philadelphia, který vyjma výbuchu proti New Jersey dokázala bodovat v každém ze šesti únorových duelů, ve čtyřech z nich navíc za plný počet. Flyers čeká třízápasový venkovní trip, který zahájí na horkém ledě Islanders.

Svou premiéru v novém působišti by si v noci měl odbýt útočník Jason Zucker. Nejnovější akvizice Tučňáků byl v úterý vyměněn právě do Pittsburgu z Minnesoty, kam naopak mimo jiné putoval Alex Galchenyuk.

„Jsme nadšeni, že máme Jasona. Myslíme si, že z nás opravdu udělá lepší tým. Věříme, že bude k dispozici už pro dnešní utkání (proti Tampě Bay, pozn. Redakce). Měl by začít se Sidneyem Crosbym,“ prohlásil trenér Pens Mike Sullivan.

Ani na Galchenyuka nečeká snadný debut. Americký forvard by měl být v sestavě Minnesoty proti Vegas Golden Knights, tedy v tuto chvíli třetímu celku Pacifické divize.

Program uzavře v 04:00 souboj Anaheimu s obhájci Stanleyova poháru ze St. Louis. Zatímco Blues vedou o tři body před Coloradem celou Západní konferenci, Ducks o bod unikají předposlední příčce.

01:00 Buffalo Sabres – Detroit Red Wings

01:00 Toronto Maple Leafs – Arizona Coyotes

01:00 New Jersey Devils – Florida Panthers

01:00 New York Islanders – Philadelphia Flyers

01:10 Pittsburgh Penguis – Tampa Bay Lightning

02:00 Minnesota Wild – Vegas Golden Knights

02:00 Winnipeg Jets – New York Rangers

02:30 Dallas Stars – Carolina Hurricanes

03:00 Colorado Avalanche – Ottawa Senators

03:00 Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks

04:00 Anaheim Ducks – St. Louis Blues

