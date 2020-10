Zvrat v Montrealu. Gallagher podepsal, stane se nejlépe placeným útočníkem týmu

Už to podle některých zámořských zdrojů vypadalo, že Montreal se v tomto mimosezonním období nebude schopen domluvit na prodloužení smlouvy s útočníkem Brendanem Gallagherem. Opak je ale nakonec pravdou.

Zámořskými médii kolovala v posledních dnech zpráva, že Canadiens ukončili jednání s Gallagherem o nové smlouvě a že se letos k vytouženému prodloužení kontraktu nedojde.

Jenže generální manažer Marc Bergevin následně ohlásil prodloužení spolupráce s oblíbencem příznivců Habs. Osmadvacetiletý Brendan Gallagher setrvá v Mekce ledního hokeje až do konce sezony 2026/2027.

Šestiletá smlouva vynese rodákovi z Edmontonu dohromady 39 milionů amerických dolarů. Jeden z asistentů kapitána Webera ukrojí každý ročník z platového stropu 6,5 milionu dolarů a od příští sezony se stane vůbec nejlépe placeným forvardem v týmu.

„Nedokážu si sám sebe představit někde jinde. Dosud to byla doce dobrá cesta, strávil jsem tu osm dobrých let. Jsem nadšený, že před vámi (diváky) mohu hrát dalších sedm let a snad se nám podaří vyhrát tu ultimátní trofej,“ napsal na svůj twitterový účet Gallagher.

Kanadský křídelník se v loňské základní části stal společně se slovenským spoluhráčem Tomášem Tatarem nejlepším střelcem Habs. Gallagher odehrál devětapadesát klání, v nichž nastřílel dvaadvacet branek a na dalších jednadvacet přihrál. Ve vyřazovací části pak ještě stihl zaznamenat za devět startů čtyři body (1+3).

Vedení tradičního klubu v přestupovém období navíc posílilo útočné řady. O kanadské body by se nově měli starat také Tyler Toffoli a řízný Josh Anderson. Do brankoviště navíc Canadiens získali spolehlivého kolegu pro Price – Jakea Allena.

Z těchto změn je nadšený také samotný Gallagher. „Zbožňuji, co vedení v tomto mimosezonním období udělalo. Budeme mít konkurenceschopný tým, jsem z toho osobně nadšený,“ líčí křídelník s jedenáctkou na zádech.

Share on Google+