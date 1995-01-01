0,8 miliardy do roka, 95 procent platu v bonusech. Jaké laso zlákalo Carlssona

4. července 12:00Tomáš Zatloukal
Leo Carlsson dostal od Letců z Philadelphie nabídku, která se neodmítá. Že jde o klišé? Možná, ale málokdy bylo přiléhavější než právě v případě mimořádného kontraktu z dílny generálního manažera Daniela Briera. Když si člověk prostuduje, co vyrůstající švédské superstar předložil, těžko může mít jednadvacetiletému centrovi za zlé, že kývl. Ta smlouva by zviklala i toho největšího klubistu na světě, jen se mrkněte na tu ryzí přehlídku mamonu.
Carlsson by býval dostal balík i od Kačerů.
Po snad až pošetile tvrdém vyjednávání s Patem Verbeekem (s anaheimským GM se prý licituje suverénně nejkomplikovaněji z celé ligy) by podepsal na osm let za 13, možná až 15 milionů dolarů ročně.
Jenže ve srovnání s tím, co přichystal Briere, je to jen slabý odvar.
Carlsson, dvojka draftu roku 2023, kývl nejen na impozantní celková numera (90 milionů dolarů za pět let, 18 "mega" za sezonu z něj udělá nejlépe placeného hokejistu NHL), ale také na neodolatelnou strukturu paktu.
Vždyť 95 procent peněz, přes 85 milionů dolarů, dostane v bonusech. A ještě k tomu podpisových. Hrát bude jinak za drobné, prakticky ligové minimum, od 850 tisíc po milion dolarů ročně.
Pro Verbeeka bude poněkud hořké obrátit se na majitele Ducks, že výsledkem jeho přetahované o co nejpřijatelnější podmínky, je fakt, že Anaheim v případě dorovnání nabídky Philadelphie bude muset do roka vyplatit Carlssonovi téměř 39 milionu dolarů.
Leo Carlsson offer sheet breakdown with #Flyers:— Frank Seravalli (@frank_seravalli) July 3, 2026
July 10, 2026: $19.95 mil signing bonus
2026-27: $850,000 salary
July 1, 2027: $18.1 million signing bonus
2027-28: $900,000 salary
July 1, 2028: $17.05 mil signing bonus
2028-29: $950,000 salary
July 1, 2029: $15.2 mil signing…
Pro představu - přes 0,8 miliardy korun podle současného kurzu.
Ne, není to tak horká záležitost, jako třeba kdysi v případě "offer sheetu", shodou okolností rovněž od Flyers, pro Sheu Webera, kdy se vedení nashvillských Predátorů hodně ošívalo.
Snadný život každopádně neučinila Philadelphia ani Verbeekovi, zatímco Carlssonovi dopřává snad až nesnesitelnou lehkost bytí.
Neztratili byste byť jen píď motivace kdybyste měli drtivou většinu své gáže na další pětiletku zajištěnou formou bonusů?
Navíc s vědomím, že se pak klidně stanete svým pánem a vyberete si další angažmá podle vlastního uvážení? A během jednoho jediného roku dostali vyplaceno ekvivalent 0,8 miliardy korun?
I po zdanění by jistě už to stačilo na zajištění do konce vašich dní. Divte se, že Carlsson kývl. Obzvlášť když by potenciálně na nové adrese potkal pár starých známých.