1,9 milionu dolarů ročně? Tulsky se může smát. Carolina má jedničku za hubičku

18. února 9:30David Zlomek
Carolina Hurricanes využili olympijskou pauzu k tomu, aby si pojistili jednu z největších senzací probíhající sezóny. Generální manažer Eric Tulsky v pondělí oznámil podpis tříletého prodloužení smlouvy s brankářem Brandonem Bussim v celkové hodnotě 5,7 milionu dolarů.
Tento krok dává Carolině jistotu v brankovišti až do roku 2029 a Bussimu, který se letos z hokejového „odpadlíka“ vypracoval v elitní jedničku, přináší průměrný roční plat 1,9 milionu dolarů. Sedmadvacetiletý Američan byl přitom na začátku sezóny stažen z listiny nechráněných hráčů Floridy jen jako nouzová pojistka.
Bussiho nástup do NHL je však naprosto snový a v letošním ročníku už stihl zaujmout snad všechny. Ve svých prvních 27 startech zaznamenal neuvěřitelnou bilanci 23-3-1 s průměrem 2,16 gólu na zápas a úspěšností zákroků 90,8 %. Tato forma přišla pro Hurricanes v nejlepší možný moment, protože Pjotr Kočetkov je kvůli zranění kyčle pro zbytek sezony mimo hru a Frederik Andersen se trápí se zdravím i formou před vypršením své smlouvy.
Podmínky nového kontraktu jsou nastaveny velmi chytře a obsahují výraznou strukturu bonusů. V sezoně 2026P27 si Bussi přijde na 850 tisíc dolarů platu a 150 tisíc jako podpisový bonus. V posledním roce smlouvy jeho příjem vyskočí na 1 milion dolarů platu a 1,85 milionu na bonusech. Právě v závěrečném roce bude mít gólman také klauzuli, která mu umožní vybrat si deset týmů, kam ho klub nesmí vyměnit bez jeho souhlasu.
Na oslavu podpisu navíc nadace Hurricanes věnovala 10 000 dolarů Společnosti pro autismus v Severní Karolíně, což je pro Bussiho osobní téma, neboť jeho mladší bratr Dylan trpí autismem a Brandon mu vzdává hold i speciálním motivem na masce.
Pro GM Erica Tulského jde o další prozíravý tah, kterým v podstatě zajistil brankářské duo pro příští sezonu za velmi výhodných podmínek. Bussi, který před letošním debutem v NHL strávil čtyři roky v AHL v barvách Providence, dokazuje, že mu i přes pozdní příchod do ligy role jedničky sedí. A pokud si Bussi udrží aktuální formu, stane se jeho plat 1,9 milionu dolarů jednou z nejvýhodnějších smluv v celé lize.
