1. lakrosový gól v play-off? Dobeš řekl NE! Ruského fantoma potrápil i chycením nohy

25. května 16:00Tomáš Zatloukal
Kdysi se stal vůbec prvním, kdo v NHL skóroval fintou přezdívanou Michigan, případně známou také jako ""granludovka". Andrej Svečnikov později přidal ještě další dva takové zásahy, čímž drží další historický primát, a ve druhém finále Východní konference sahal po novém rekordu. Po posunutí toho, co kdy vyřazovací boje slavné soutěže nabídly. Po dobytí patrně té nejprestižnější scény, kde lze skvostnou i kritizovanou technickou finesu předvést. Jenže cestu do dějin zatarasil kejklíři Jakub Dobeš.
Tentokrát neslavil triumf.
Ale zase dlouho držel montrealské Canadiens nad vodou, to díky němu svítilo po 60 minutách na kostce na ledem nerozhodné skóre.
Říkáte si při pohledu na počet střel (26) a Dobešovu úspěšnost (88.3 procenta), že jde o nabubřelé vychvalování? Kdepak! Stačí vypíchnout pár momentů a máte hned jasno, že opět byl zásadní postavou Habs.
Ještě než dojde řeč na souboje se Svečnikovem, dostává prostor bleskový přesun ostravského rodáka proti Sethu Jarvisovi. kanadského olympionika a nejlepšího střelce Canes v základní části, vychytal vyrážečkou.
Úžasná záležitost.
Dobes might be worse than Binnington.
Svou duchapřítomnost ukázal Dobeš také ve chvíli, kdy mu v řemínku mezi betonem a bruslí zůstala zaseknutá hůl soupeře (Williama Carriera). O zákrok se snažil i s touto nepřehlédnutelnou překážkou.
A pak je tu ony bitvy s druhým nejplodnějším kanonýrem Caroliny - Svečnikovem. Jeden duel byl takový, řekněme, nególmanský, byť v něm také hrálo hlavní roli chytání. To když držel český čahoun zaskočeného forvarda v brankovišti za nohu...
I tyto chvíle neodmyslitelně k Dobešovi patří, hraje s vysokou intenzitou, neomezuje se jen na lapání kotoučů, také se věnuje různým průpovídkám, strkanicím a dalším výtečnostem, Ostatně si za jednu vysloužil ve druhém finále Východu dvojku za nedovolené bránění.
DOBEŠ COMES UP WITH A HUGE STOP TO KEEP IT A 1-GOAL GAME
To když trefil projíždějícího brouska Marka Jankowskiho, se kterým to byla už několikátá konfrontace. Snaží se dostat jeden druhému pod kůži.
A ted k okamžiku, který se mohl zařadit do zlatého fondu nezapomenutelných gólů. Mikael Granlund kdysi předvedl florbalovou, případně lakrosovou parádu v semifinále mistrovství světa. Ilmaveivi, jak říkají Finové.
Andrei Svechnikov went for the 'Michigan'
Trying this in the CONFERENCE FINALS?!
Svečnikov uspěl se stejným manévrem v NHL, jako vůbec první. V roce 2019 překonal Davida Ritticha. A byť má následovníky, celkem se pak blýskl už třemi trefami, čímž spolu s Trevorem Zegrasem vévodí žebříčku.
Ale na trefu v play-off si ještě počká, Dobeš byl na eventualitu, že přijde pokus o Michigan, připravený, namáčkl se k tyči, držel vysoko hokejku, nenechal pro mladšího z hokejových bratří místo k zakončení.
William Carrier's stick got caught in Jakub Dobes' pad strap, and Dobes had to play with it stuck to him for a bit
Kotouč se odrazil patrně od Dobešovy hole a skončil mimo. "Perfektně zvládnuto," glosoval pohotový zásah populární blogger Gino Hard.
Těžko nesouhlasit, bravo!