10 mačů bez gólu? Přestal jsem nadobro střílet, glosuje McDavid bilanci 0+20

6.února. Tehdy naposledy Connor McDavid skóroval v NHL. Je to už deset zápasů, co čeká na vlastní gólovou radost. Že by ale bodově strádal? To se říct nedá, aktuálně má na kontě šňůru osmi partií s alespoň jednou asistencí, celkem jich během této série nastřádal ohromujících a až těžko uvěřitelných 20. Ano, to dělá průměr 2,5 nahrávky za večer. Není divu, že má jako čtvrtý hokejista v dějinách NHL namířeno ke zdolání mety 100 pasů za sezonu.

Wayne Gretzky, Bobby Orr a Mario Lemieux.

To je "svatá" trojice legend, co mají na kontě minimálně jeden ročník se stovkou nahrávek. Přidá se k nim McDavid? Aktuálním tempem míří na 103 asistencí. "Rozhodl jsem se, že jich posbírám co nejvíc," říká žertovně.

Odpovídá totiž na otázky ohledně svého střeleckého sucha, co už se táhne tři týdny. I další větou vtipně komentuje fakt, že mu na konto nepřiskakují žádné branky.

"Rozhodl jsem se, že nadobro přestanu střílet. Že už nedám žádný další gól."

Vida, i mašina na fráze, za jakou je McDavid považovaný, umí pobavit. Edmontonský kapitán poté zvážněl a dodal, že by samozřejmě rád skóroval a že by svými zásahy rád přispíval Oilers k výhrám.

To se teď nedaří, ale McDavid vyniká v tom, co umí nejlíp. Ve tvoření hry, "výrobě" šancí pro ostatní. "Zažil jsem už období, kdy mi to nepadalo, ale zůstával jsem dál produktivní," vybavuje si. Tohle je další z nich, byť už se rovná nejdelšímu kariérnímu gólovému půstu.

McDavid měl vícero vynikajících příležitostí, celkem během 10 duelů vystřelil mezi tři tyče 28krát, opakovaně napálil tyč či břevno.

Ví, že dříve či později čekání prolomí. Ale neupíná se k tomu: nejednou místo toho, aby proměnil tutovku, předložil puk před odkrytou klec parťákovi v ještě o fous lepší situaci.

V kabině mu nikdo nic nevyčítá, naopak spoluhráči mohou děkovat nebesům, že McJesuse seslala právě k nim.

Vždyť i přes aktuálně zvlhlý prach je po 54 duelech na 91 bodech (21 + 70). Úchvatná bilance.

Mimochodem, 90bodovou hranici překonal už poosmé. To zvládlo napříč dějinami NHL už jen pět plejerů. A ještě jedno statistické okénko: McDavid dosáhl na metu 70 asistencí nejrychleji od poloviny devadesátých let, kdy Lemieux potřeboval jen 50 mačů.

Svá ofenzivní čísla fenomenální Kanaďan příliš neřeší. Jak už řekl zkraje roku, nezajímá ho šestá Art Ross Trophy (byť ji klidně může získat, jeho ztráta na Nikitu Kučerova s Nathanem MacKinnonem se tenčí). Ne, McDavid prahne po poháru.

A klidně ho získá s nulou v kolonce tref. Stále by byl tuze užitečný, jak ukazuje aktuální smrští nahrávek. Vždyť je během své 10 zápasů dlouhé kanonýrské pauzy nejproduktivnějším hráčem NHL. O parník. Dechberoucí, že?

