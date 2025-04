11 gólů Medvědů? Pastrňák byl u všech! Nejdelší série v NHL za čtvrtstoletí

Jako by chtěl celému světu ukázat, že pro odvrácení bostonského zmaru, rozumějte prvního nepostupu do play-off od roku 2016, nemohl udělat víc. David Pastrňák nastřádal za šest mačů 13 bodů, přičemž jeho heroické výkony vyvrcholily podílem na posledních 11 trefách tradičního klubu. Úchvatná, nevídaná záležitost. Vzal utrápený tým na bedra, teď je to JEHO mančaft. A mnozí už "Pastovi" našívají kapitánské céčko.

Pasta jako další lídr Bruins?

O tom ještě bude napsáno mnohé v příštích týdnech, nicméně jestli měly být čerstvá galapředstavení i pokorné a povzbudivé výroky před novináři kandidaturou na post nástupce Brada Marchanda, nemohla být přesvědčivější.

Pastrňák exceluje a zároveň mimořádně vyzrále promlouvá do diktafonů.

Tentokrát ale tématem zůstanou kejkle na ledové ploše.

Říct o výkonech havířovského rodáka, že jsou světélkem na konci tunelu pro fanoušky Medvědů, by byl eufemismus. Ne, je to naplno zářící maják, který je tou největší nadějí pro ztracenou bárku.

Aby někdo byl u všech 11 přesných zásahů svého mančaftu v řadě? To NHL zažila naposledy v roce 2012, v případě edmontonských Olejářů a Sama Gagnera. Asi si vybavíte jeho tehdejší osmibodovou erupci.

Od sezony 2000/01 se nikdo další kromě Gagnera a "Pasty" takhle neblýskl.

Pastrňák navíc všechny tyto góly buď sám dal, nebo bral první asistenci. To je skoro na pomník v nadživotní velikosti... dovolte lehkou nadsázku.

"Umí všechno tak skvěle... je to zkrátka výborný střelec i tvůrce hry. Hrát s ním? To je samozřejmě velká zábava," je nadšený nový parťák loňského mistra z Prahy Casey Mittelstadt.

Populární osmaosmdesátce se podařil i další kousek z kategorie raritních.

Je prvním bostonským plejerem od podzimu 2002, který ve dvou duelech hraných ve dvou dnech (back-to-back games) zaznamenal pokaždé alespoň tři body.

Navázal tak na Joea Thorntona. Úchvatných počinů je schopný český reprezentant!

Mimochodem, Jumbo Joe nosíval v Beantownu céčko...

