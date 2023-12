12 milionů pro Niederreitera. K podpisu přispěl i Hellebuyck s Scheifelem

Zatímco v létě bylo pro Winnipeg Jets synonymum exodus, teď je vše jinak. Novými smlouvami se chlubí nejen Connor Hellebuyck a Mark Scheifele, ale nově také Nino Niederreiter, který podepsal na tři roky.

Jednatřicetiletý útočník, jenž má v této sezoně zatím na svém kontě 14 bodů (6 gólů a 8 asistencí) ve 24 zápasech, mohl být po této sezóně nechráněným volným hráčem.

Rozhodl se ale podepsat tříletou smlouvu na 12 milionů dolarů. Její průměrná roční hodnota tedy činí 4 miliony dolarů a začne platit od příští sezóny.

"Samozřejmě jsem velmi rád, že tu budu další tři roky,“ hlásil Švýcar po podpisu. „Koresponduje to s tím, v jakém smyslu jsem se s agenty bavil o mé budoucnosti a další krocích. Jsem moc rád, že zůstávám."

Niederreiter se s organizací dokázal rychle sžít. Jets ho získali na konci letošního února v rámci výměny s Nashvillem za volbu ve druhém kole draftu.

„Je dobré vědět, že tu bude. Skvěle sem sedl, postupně si tvoříme na ledě chemii a v šatně je opravdu oblíbený a respektovaný,“ řekl kapitán Jets Adam Lowry. „Hraje velmi tvrdě a je tím, o co nám v této organizaci jde."

Zatímco před sezonou se spekulovalo o výměnách a o tom, co vlastně z Winnipegu zbyde, teď je vše jinak. Niederreiter si myslí, že Jets mají silnou budoucnost, a to, že podepsaly dlouhodobé smlouvy stálice v podobě Hellebuycka a Scheifeleho, ho inspirovalo k tomu, aby podepsal také.

"Určitě to ukázalo městu i týmu, že tu chtějí být, jít nahoru a chtějí být uchazečem o Stanley Cup," řekl Niederreiter. "Myslím, že jako hráč u toho chcete být. A samozřejmě, jakmile podepsali, snažil jsem se udělat všechno pro to, abych hrál co nejlepší hokej a vysloužil si další smlouvu."

"Chce tu být," pokýval i trenér Jets Rick Bowness. "Máme tu hráče, který mohl dohrát sezonu, odejít na trh a podívat se, co by bylo jinde, na jiných místech, v jiných týmech, ale on chce být tady. Od doby, co jsme ho získali, je pro náš tým velkým přínosem. Je to skvělý spoluhráč a pracovitý chlapík.“

