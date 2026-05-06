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NHL

15 jmen! Maple Leafs jednali o pozici trenéra s Laviolettem i Royem

4. června 11:45

David Zlomek

Vedení Toronta Maple Leafs slíbilo po nedávném propuštění Craiga Berubeho opravdu rozsáhlé hledání nového hlavního trenéra a svému slovu zatím plně dostává. Podle informací novináře Elliottea Friedmana z podcastu 32 Thoughts provedl klub už zhruba patnáct pohovorů s různými kandidáty. Mezi zpovídanými jmény přitom figurují i opravdové těžké váhy, konkrétně dlouholetý a zkušený kouč Peter Laviolette a také člen Hokejové síně slávy, legendární brankář a bývalý trenér New York Islanders Patrick Roy.

Jednašedesátiletý Laviolette naposledy vedl dvě sezony New York Rangers v letech 2023 až 2025. Zatímco v prvním roce s týmem dokráčel až do finále konference, ve druhém do play-off nepostoupil. Během své bohaté kariéry, která čítá 1594 odkoučovaných zápasů v NHL, stál na střídačce Islanders, Caroliny, Philadelphie, Nashvillu a Washingtonu.

V roce 2006 navíc s Hurricanes slavil zisk Stanley Cupu. O situaci kolem jeho případného angažmá promluvil i hokejový expert Darren Dreger: „Laviolette je z trenérského pohledu tím ověnčenějším z kandidátů. Toronto navíc patří mezi několik týmů, které o něj projevily zájem. Pokud vím, proběhl tam už minimálně počáteční dialog a pohovor. Stále jsou víceméně v první fázi, ale myslím si, že jakmile v Buffalu skončí testování mladíků, celý management na výběr nového trenéra mnohem více zatlačí.“

Dalším velmi zvučným jménem, které už s vedením Maple Leafs hovořilo, je zmiňovaný Patrick Roy. Dreger ale nabádá fanoušky k trpělivosti a opatrnosti.

„Než se příznivci Toronta začnou ohledně Lavioletta nebo Roye příliš vzrušovat, musíme si připomenout, co zaznělo dříve. John Chayka při vyhazovu Craiga Berubeho potvrdil, že rozhodí hodně široké sítě a shromáždí opravdu rozsáhlý seznam kandidátů. Vidíme tak na něm trenéry od jednoho extrému ke druhému a samozřejmě i spoustu jmen mezi tím. Před Torontem je ale v tomto ohledu stále ještě spousta práce,“ dodal Dreger.

Kromě protřelých veteránů by navíc ve hře mohl být i stále velmi žádaný David Carle z Denverské univerzity. Přestože některé zprávy hovořily o tom, že už ze hry o pozici hlavního kouče vypadl, Elliotte Friedman celou situaci mírní. „Nejsem si stoprocentně jistý, že je David Carle ze hry venku. Někteří jiní reportéři se v tom sice zdají být velmi sebevědomí, a v tuto chvíli nemám důvod si myslet, že se pletou, jen mi to zkrátka nikdo nepotvrdil takto konkrétně,“ vysvětlil Friedman.

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