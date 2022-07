15 nejhezčích gólů play-off! Který u vás vyhrál?

Hokej je prostě nádherný sport. Portál www.nhl.com vybral 15 nejhezčích gólů za vyřazovací část. A že se je na co dívat!

Na patnáctém místě se umístil Ondřej Palát, který se prosadil po krásném pasu Kučerova proti Coloradu.

Mika Zibanejad v zápase s Carolinou proskočil mezi dvěma bránícími hráči a šikovnou střelou mezi nohy prostřelil Raantu.

V šestém zápase skvělé série mezi Tampou a Torontem se v oslabení dokázal utrhnout Anthony Cirelli.

Dvanácté místo patří nejvíce brankáři Šesťjorkinovi, který z vlastního pásma našel fantastickým pasem na modré Zibanejada. Po gólu Kreidera následně bral vítěz Vezinovy trofeje asistenci.

Co by to bylo za žebříček, kdyby v něm nebyl Connor McDavid. Jedenácté místo a slalom mezi hráči Kings.

Tancovačka Nicka Paula v zápase s Torontem rozhodla zápas a celou sérii, zasloužená desítka.

Dlouho se nevědělo, co se děje. Nakonec ale všichni našli puk v brance a Nazem Kadri mohl slavit vítězný gól v prodloužení.

Číslo osm znovu patří McDavidovi. Ten si v zápase s Calgary chytře narazil s Keithem a elegantně přelstil brankáře Flames.

Také hráči Minnesoty zde mají svého zástupce. Eriksson využil chyby obrany Blues a nádhernou stahovačkou vyzrál na Hussa.

Perry moc lehčích gólů v kariéře nedal. Kučerov si fantasticky obhodil Ekblada a naservíroval spoluhráči kotouč do prázdné branky - akce číslo šest.

McDavid byl sice v úniku faulovaný, ale v útočné akci pokračoval a nakonec dostal kotouč do branky Kings.

Povedený ťukes hráčů Pens uzavřel Guentzel, který si před baseballovým zakončením ještě kotouč fotbalově přikopl.

Na třetím místě se objevil Bluesman Jordan Kyrou. Ten se povedenou stahovačkou zbavil obránce, položil si i brankáře a poté lehce zakončil do polo odkryté branky.

Fantastické sólo od mantinelu obletělo svět. Vítěz Stanley Cupu a Conn Smythe Trophy - Cale Makar.

O jedničce asi není třeba pochybovat. Nathan MacKinnon a jeho úchvatné sólo z vlastního pásma.

