18 minut pro Tavarese. Torontský vůdce se senzačně vrátil na led, trénoval s ním Foligno

Pouhý týden poté, co opouštěl ledovou plochu Air Canada Centre na nosítkách a mířil do nemocnice, se John Tavares postavil zpátky na brusle! Během 18 minut v tréninkové hale bruslil, kouzlil s kotoučem, posílal puky na branku. A torontský trenér Sheldon Keefe s radostí prohodil: "Jednoznačně dělá výrazné pokroky." Ta věta platí, jak pro Tavaresův boj s následky otřesu mozku, tak pro lepšící se stav poraněného kolena.

Tavares skončil na nosítkách, poté co se minulý týden nešťastně srazil s Coreym Perrym.

Veterán ve službách montrealských Canadiens se hvězdnému krajanovi snažil vyhnout, přesto Tavarese tvrdě zasáhl do hlavy.

Prvotní odhady zněly, že bude kapitán Maple Leafs mimo hru minimálně tři týdny. A to kvůli zranění kolena, k němuž nejspíš došlo o pár zlomků sekundy dříve při střetu s Benem Chiarotem. Nikdo si ovšem netroufal předvídat, na jako dlouho Tavarese vyřadí otřes mozku.

Na tom se mnoho nemění ani teď, nicméně fakt, že se kanadský centr objevil v plné výstroji na bruslích a byl schopný bezkontaktního tréninku, je bezesporu pro Toronto dobrou zprávou. "Byli jsme nadšení, že ho vidíme na ledě. A on také celý zářil," prohodil spoluhráč Justin Holl.

Radost z Tavaresova progresu poté lehce zkalila porážka v pátém mači s Habs, Montreal se udržel naživu díky trefě Nicka Suzukiho v první minutě prodloužení. Stav série je tak 3:2 na zápasy pro Javorové listy.

Keefemu chyběl v sestavě kromě Tavarese také Nick Foligno.

Muž, co vyzval po kapitánově zranění na pěstní souboj Perryho, by se měl vrátit do jedné z útočných formací každým dnem. Trápí ho zranění v dolní části těla. Mimochodem, byl to právě Foligno, kdo dělal Tavaresovi společnost při onom osmnáctiminutovém tréninku.

