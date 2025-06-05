NHL.cz na Facebooku

25 milionů pro McDavida? Slabý odvar, Walman si přijde téměř na dvojnásobek

7. října 15:00

Tomáš Zatloukal

Věří, že v něm našli klíčovou figuru pro dlouhodobé zkvalitnění jejich defenzívy. A tak edmontonští Olejáři nasypali Jakeu Walmanovi 49 milionů dolarů. Za sedm let jeho služeb, které mají dvě zásadní stránky - kvalitní ofenzívu založenou na slušném bruslení, přesné přihrávce a ostré ráně, a také obětavé bránění, v čele s blokováním střel. Walmana si každopádně český fanoušek pamatuje především kvůli incidentu s Tomášem Noskem.

Úvodní finále letošního play-off.

Prodloužení.

Nosek při snaze o odehrání puku do bezpečné vzdálenosti od branky hájené Sergejem Bobrovským posílá černý kus gumy do ochozů. Následuje nevyhnutelné - dvě minuty na trestné lavici.

Pardubickému odchovanci je těžko, moment si vyčítá. A do toho k němu přijíždí Walman, aby se mu vysmál. I to je tenhle devětadvacetiletý Kanaďan se zarostlými skráněmi.

Na rozdíl od Connora McDavida měl jedinečnou šanci podepsat životní smlouvu. Dobře věděl, že taková příležitost už nepřijde.

A tak levák, co dříve válel za San Jose Sharks, chvílemi též za Detroit Red Wings a spíše sporadicky za San Jose Sharks, svou možnost shrábnout balík využil. Bez skrupulí, žádné slevy... Ale divíte se mu?

V Edmontonu mu to sedlo, skvěle zapadl, získal si trenérovu důvěru.

Kris Knoblauch mu dával plno prostoru, ostatně v play-off toho z Olejářů odbruslilo, kromě gólmanů, víc jen pět hokejistů, samozřejmě včetně dvou superhvězd 29 a 97.

Walman během 22 zápasů nastřádal 10 bodů, osmkrát asistoval. Navázal tak na povedený závěr základní části, od březnového přestupu zapsal gól a sedm nahrávek. V 15 duelech s kapkou ropy na dresu.

Alberta se nyní stává Walmanovým domovem na dlouhá léta.

Vždyť mu smlouva vyprší až v roce 2033.

Je potřeba ale připomenout i jeho rezervy. Bývá  poměrně často zraněný, ostatně 65 mačů v minulé sezoně bylo, stejně jako 33 asistencí a 40 bodů, jeho osobní rekordem. Umí zapsat zbytečné vyloučení, stejně tak není směrem dozadu zrovna excelentní.

Sice kurážně padne do střely, ale pak zase sedne někomu na lep jako naprostý zelenáč. Mývá trable proti přečíslením či rychlým kontrům, kdy si situaci občas neodhadne správně, nerozientuje se.

Nejmarkantnější to bývá v duelech nejlepších proti nejlepším. Torontský rodák ale i tak GM Stana Bowmana přesvědčil, že stojí za výraznou investici.

Nezanedbatelnou v absolutní hodnotě. Ale s ohledem na předpokládaný vývoj platového stropu promyšlenou a bez nějakého horentního rizika. 

