33 českých talentů maká na rozvojových kempech v NHL

1. července 15:51Martin Voltr
Draft NHL tradičně následují development kempy všech klubů v NHL. Letos se jich účastní 33 českých zástupců, což je o jednoho méně oproti loňskému roku.
V sobotu si vyslechnout svoje jméno a v neděli už stát na letišti? To je obvyklá rutina evropských talentů, kteří na draft nedorazí osobně. Letos se nicméně na rozvojových kempech neukáží všichni čerstvě vybraní čeští mladíci, ze třinácti scházejí dva. Jedná se o Ondřeje Rumla (Colorado) a Vladimíra Draveckého (New York Islanders).
U prvního jmenovaného důvod neznáme, zatímco druhému zabránily v účasti potíže s pasem. To zní velmi paradoxně, když se právě Dravecký narodil ve Spojených státech a vlastní tak i americké občanství...
Z loňského draftového ročníku naopak nikdo nechybí. Pozvánku ale dostali i dva hokejisté, jichž se dražba talentů v žádném roce netýkala – Matyáš Man vyrazil na kemp Toronta a českobudějovický zadák Tomáš Cibulka se oťukává v Edmontonu, který s ním letos uzavřel dvouletý kontrakt.
Cibulka, s nímž potrénují mimo jiné i zámořské reprezentantky Caitlin Kraemerová, Abbey Murphyová a Chloe Primeranová, je druhým nejstarším českým hráčem na kempech. Tím vůbec nejstarším je 23letý zadák Tomáš Machů, jehož si Islanders vyhlédli už před pěti lety, nicméně stále pokračuje na univerzitě.
Po roce stráveném v Tipsport extralize se na startu prázdnin vydali do zámoří také Cibulkův spoluhráč Štěpán Hoch, třinecký Petr Sikora a liberecký Tomáš Galvas; doma dosud hráli ještě Filip Novák a Martin Psohlavec. První polovinu uplynulého ročníku strávil mezi českou elitou Vojtěch Čihař.
Na kemp Nashvillu dorazil brankář Jakub Milota, jenž od zranění z loňského října neodchytal ani jeden soutěžní zápas a nový ročník by měl zahájit na Ohio State University. Smlouvu v NHL má v současné chvíli šest povolaných mladíčků a další budou věřit, že si o ni brzy řeknou.
Boston Bruins:
Vashek Blanár (O, 2007; draftován 2025 ve 4. kole, 100. celkově)
Buffalo Sabres:
Matouš Jan Kucharčík (Ú, 2007; draftován 2025 ve 4. kole, 103. celkově)
Radim Mrtka (O, 2007; draftován 2025 v 1. kole, 9. celkově; smlouva do 2029)
Calgary Flames:
Maxmilian Curran (Ú, 2006; draftován Coloradem 2024 v 5. kole, 161. celkově)
Šimon Katolický (Ú, 2008; draftován 2026 v 5. kole, 132. celkově)
Tobias Trejbal (B, 2007; draftován 2026 ve 2. kole, 42. celkově)
Colorado Avalanche:
Tobiáš Tvrzník (B, 2007; draftován 2026 ve 4. kole, 126. celkově)
Columbus Blue Jackets:
Filip Novák (Ú, 2008; draftován 2026 v 7. kole, 206. celkově)
Dallas Stars:
Jakub Vaněček (O, 2008; draftován 2026 ve 2. kole, 59. celkově)
Detroit Red Wings:
Michal Oršulák (B, 2007; draftován 2026 ve 3. kole, 79. celkově)
Edmonton Oilers:
Tomáš Cibulka (O, 2004; nedraftován; smlouva do 2028)
Chicago Blackhawks:
Václav Nestrašil (Ú, 2007; draftován 2025 v 1. kole, 25. celkově)
Los Angeles Kings:
Vojtěch Čihař (Ú, 2007; draftován 2025 ve 2. kole, 59. celkově)
Minnesota Wild:
Adam Benák (Ú, 2007; draftován 2025 ve 4. kole, 102. celkově)
Filip Růžička (B, 2008; draftován 2026 v 5. kole, 137. celkově)
Nashville Predators:
Jakub Milota (B, 2006; draftován 2024 ve 4. kole, 99. celkově)
New Jersey Devils:
David Rozsíval (Ú, 2007; draftován 2025 v 6. kole, 161. celkově)
New York Islanders:
Tomáš Machů (O, 2003; draftován 2021 v 7. kole, 221. celkově)
Tomáš Poletín (Ú, 2007; draftován 2025 ve 4. kole, 106. celkově)
New York Rangers:
Samuel Karol Jung (Ú, 2006; draftován 2025 v 6. kole, 166. celkově)
Philadelphia Flyers:
Marek Sklenička (B, 2008; draftován 2026 ve 4. kole, 120. celkově)
Martin Psohlavec (B, 2008; draftován 2026 ve 2. kole, 62. celkově)
Pejsek ?? @NHLFlyers ? pic.twitter.com/efrZkKUpNk
— HC Energie K. Vary (@hokejkv) July 1, 2026
Pittsburgh Penguins:
Tomáš Galvas (O, 2006; draftován 2026 ve 2. kole, 54. celkově)
Seattle Kraken:
Jakub Fibigr (O, 2006; draftován 2024 v 7. kole, 202. celkově)
St. Louis Blues:
Adam Jecho (Ú, 2006; draftován 2024 ve 3. kole, 95. celkově; smlouva do 2028)
Toronto Maple Leafs:
Miroslav Holinka (Ú, 2005; draftován 2024 v 5. kole, 151. celkově; smlouva do 2028)
Matyáš Man (O, 2006; nedraftován)
Utah Mammoth:
Štěpán Hoch (Ú, 2006; draftován 2025 ve 3. kole, 78. celkově)
Michael Hrabal (B, 2005; draftován 2023 ve 2. kole, 38. celkově; smlouva do 2029)
Vojtěch Hradec (Ú, 2005; draftován 2024 v 6. kole, 167. celkově)
Max Pšenička (O, 2007; draftován 2025 ve 2. kole, 46. celkově)
Vancouver Canucks:
Adam Novotný (Ú, 2007; draftován 2026 v 1. kole, 24. celkově)
Washington Capitals:
Petr Sikora (Ú, 2006; draftován 2024 v 6. kole, 178. celkově; smlouva do 2029)