349 lidí se dotklo Stanley Cupu, já ne. Po poháru baží mladší a lepší Tkachuk

Když měl Brady Tkachuk naskočit s kapitánským céčkem na prsou proti Česku ve čtvrtfinále letošního mistrovství světa, David Pastrňák na amerického lídra upozorňoval: „Je to ještě lepší hokejista než Matthew.” Ukázka respektu i hluboká poklona. Matthew, starší ze synů legendárního powerforvarda Keitha, též známého jako Big Walta, se krátce poté stal šampionem NHL. Stejný cíl má nyní Brady.

Šikovné ruce.

Rychlé nohy.

Svaly hrající figura.

A buldočí vůle.

To jsou pilíře, na kterých stojí hra „Tkachukovců” od nepaměti. Z Keittha udělala jednoho z nejobávanějších kanonýrů závěru milénia, z Matthewa jednoho z nejužitečnějších plejerů současnosti a z Bradyho?

Respektovaného vůdce, který je srdcem a duší ottawských Senátorů.

Byť přiznává, že od chvíle, co se Matthew nastěhoval do stejné divize jako on, už nepropadá v play-off ryzímu fanouškovství jako dřív a zápasy floridských Panterů prožívá jinak než před časem ty calgarských Flames, na bratrových oslavách samozřejmě nemohl chybět.

„Jako sourozenec nemůžu být šťastnější. Pro Matthewa je to splněný sen. A pro mě? Spalující touha vyhrát Stanley Cup mě bude pohánět, dokud se mi to nepovede. A já vím, že uspěju,” říká Brady.

Den s hokejovým grálem každopádně strávil jinak než ostatní účastníci Matthewovy párty.

Zatímco všichni kolem něj slavnou trofej potěžkávali, on se jí nedotkl. “Na oslavě bylo 350 lidí a všichni se poháru dotkli. Tedy všichni kromě mě. Snažil jsem se ani nepřibližovat.”

Brady ctí jednu z populárních hokejových “pověr”, která říká, že ten, kdo se stříbrné “relikvie” dotkne, aniž by ji sám vyhrál, nikdy se vítězem nestane.

Ostatně znal ji i jeden z policistů na stanici, kam Matthew se Stanley Cupem také zavítal.

Když dostal šanci si 15,5kilogramovou trofej pozdvihnout, odmítl. “Třeba ji jednou vyhraju sám,” žertoval postarší strážník, jehož barva vlasů s ní dokonale ladila.

Pro Bradyho bylo 36 hodin plných slavení a gratulací velmi inspirativních.

Zažil, jaké to je, když slaví šampion NHL. Moc by si přál, aby příště byl hlavní postavou on. Ottawa sice nepatří k favoritům, nicméně má ve svém středu tahouna s obří motivací.

Senátory požene kupředu. Je hladový, připravený předvést životní sezonu, naplnit Pastrňákova slova.

Jeho maximem dosud je 83 bodů, letos si vytvořil osobák v gólech (37). Ale pouze o statistiky zrovna u něj nejde. Důležitý je jeho zápal, schopnost strhnout ostatní, dostat se soupeřům pod kůži.

Vždycky hraje na maximum. Své výkony chce ale ještě posunout. Ve jménu zisku Stanley Cupu

