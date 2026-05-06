39 sekund? Výstraha pro Vegas, ukázka síly Hurikánů. Ožily vzpomínky na Manchester i Jágra

7. června 16:00Tomáš Zatloukal
Byly to oslnivé příklady útočných kvalit. Zatímco na jedné straně Mitch Marner nasázel nejrychlejší hattrick v dějinách finále o Stanley Cupu, na té druhé padly tři góly v rozmezí 39 sekund (!), což znamenalo další přepisovaní historických tabulek mapujících rozhodující sérii o hokejový grál. Pojítko? Tahoun Zlatých rytířů obral o primát montrealskou legendu Maurice Richarda, Carolina pak předčila počin Canadiens ze stejné éry.
Vítr o síle hurikánu? To už je skutečně ničivý přírodní živel.
Carolina ve třetí třetině finálového mače číslo 3 dělala svému jménu čest, ani ne za tři čtvrtě minuty se vrátila zpátky do hry o vítězství. Mimořádný byl pas Sebastiana Aha, pohodlná pak teč zcela volného Jordana Staala po Slavinově nabídce.
"Jsem na tuhle partu hrdý. Dostali jsme se zpátky do zápasu, byť výsledek nás samozřejmě štve," povídal Staal.
Vegas do té doby mělo partii pod kontrolou, mířilo k přesvědčivé výhře na svém ledě a k ujmutí se vedení 2:1 na zápasy. Jenže pak kouč Zlatých rytířů John Tortorella začal prožívat nepříjemné déjà vu. Zdánlivě rozhodnutá záležitost dostala zápletku.
Jako by se jeho chlapci nepoučili, zase vypadli z koncentrace, udělali v kritických chvílích večera školácké chyby. A pomohli Brind'Amourovcům předvést své silné stránky.
Inkasovat za 39 sekund třikrát? To tu ještě v téhle fázi play-off nebylo.
Ač na ledacos se dalo zavzpomínat - třeba na ikonický, byť tedy ne finalový obrat z osmdesátek známý jako Zázrak na Manchesteru, kdy LA Kings doma během třetí třetiny vymazali pětigólový náskok edmontonských Olejářů.
Nebo na rok 2013, kdy byl Jaromír Jágr 17 sekund od vynucení si "Game 7", v němž by býval mohl zaútočit na svůj třetí pohár. Jenže chicagští Blackhawks během pár okamžiků šesté finále otočili a slavili sami.
Carolině se ovšem obrat na rozdíl od obou zmíněných případů dokončit nepovedlo, Vegas přežilo svou klinickou smrt - vzpamatovalo se i ze srovnání na 4:4 od Andreje Svečnikova a v prodloužení se vzbouřilo letošní bilanci Canes ve vyřazovacích bojích.
Jejich neporazitelnosti v "nastaveném čase", která se natáhla na šest triumfů.
"Aspoň jsme z toho udělali drama," povídal Brind'Amour. "Ale v téhle fázi sezony žádná morální vítězství neexistují."