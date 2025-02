Správný kanonýr prý dá gól ze všeho. I z pokleku. Leon Draisaitl naposledy udeřil právě z poměrně krko, či snad kolenolomné pozice. To když ve víkendovém hitu napálil kotouč do sítě coloradských Lavin a srovnal na 4:4. Byla to pro něj jubilejní 40. trefa v sezoně, ceněnou metu pokořil už pošesté v kariéře. Dvougólovým představením udělal další rázný krok směrem k Richardově trofeji.

Když se napříč NHL mezi hokejovými profíky hlasuje, Draisaitl sklízí pochvalu mimo jiné za parádní pasy. Kolegové z branže ho dokonce opakovaně vybrali za toho vůbec nejlepšího nahrávače v zámořské soutěži.

To je ocenění, co má obrovskou váhu i vzhledem k tomu, že by (nejen) laická veřejnost hledala kvalitnějšího distributora kotoučů na čepele spoluhráčů už jen přímo v edmontonské kabině.

Vždyť za Oilers hraje bleskurychlý fenomén Connor McDavid. Pětinásobný držitel Art Ross Trophy s více "áčky" (696) než zápasy (694) na kontě a pověstí nejlepšího planetárního hokejisty současnosti.

Je vskutku oslňující, že Draisaitl exceluje také v umění střeleckém.

Válí natolik, že suverénně vede závod o korunu pro krále ligových šutérů. Či spíše o “Raketu”, jak se přezdívalo slavnému bombarďákovi Richardovi a jak má ve svém jméně uvedeno i samotná cena.

“Ale na mých trefách má zásluhu vícero hráčů kolem mě. Těch kluků je hodně a mají masivní podíl na mých brankách,” říká Draisaitl skromně.

Most 40-goal seasons, Oilers history



Wayne Gretzky 9

Jari Kurri 7

Leon Draisaitl 6 pic.twitter.com/HIaBhWkoOk — Sportsnet Stats (@SNstats) February 8, 2025

Pálí mu to nejlépe v kariéře, na šesté překonání čtyřicítky potřeboval jen 55 zápasů, o šest méně než při jeho nyní už bývalém osobním rekordu. “Je to hezká meta, ale já tu nejsem od toho, abych mluvil o sobě,” pověděl.

Ne, po těsné porážce 4:5 se nehodlal před novináři kasat, ostatně to vůbec není jeho styl. Místo toho vícekrát vypíchl své kumpány a odmítal si přisvojit všechen, řešeno hezky česky, kredit.

Mluvil také o příznivých okolnostech, o tom, že jeho náramný střelecký účet, o sedm zásahů bohatší než kohokoliv jiného v této sezoně, je výsledkem vícero faktorů, co se proťaly.

Syn bývalého extraligového trenéra Petera se zkrátka, minimálně navenek, soustředí na mančaft, na týmové zářezy.

A tak by nejspíš bez sebemenšího vzrušení přešel i tuto statistiku. Hranici 40 gólů v klubové historii zdolali vícekrát jen Jari Kurri s Waynem Gretzkym. Za 55 či méně zápasů ji zaznamenal jako sedmý Olejář.

Napodobil Gretzkyho, Kurriho, Glenna Anderssona, Craiga Simpsona i Jimmyho Carsona. A také McDavida, edmontonskému lídrovi stačilo před dvěma lety jen 48 partií.

Tehdy poprvé a zatím naposledy získal Richardovu trofej. Teď má obrovskou šanci na debutový triumf dominantní plejer z Kolína nad Rýnem.

Jistě, pomohly mi delší absence Austona Matthewse s Alexem Ovečkinem. Jedním dechem je třebqa dodat, že si počíná skutečně fantasticky. A ohrozit ho může snad jen William Nylander, možná Sam Reinhart.

Je téměř k neuvěření, že Draisaitl v minulosti nikdy neuspěl, protože už zvládl třikrát prolomit i padesátku. Jednom z případů mu o unikla "Raketa" jen o jediný gól.

Tentokrát mu nejspíš už neuletí.

